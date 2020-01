Barcelona gaat kopje onder bij Valencia: nieuwe coach Quique Setién verliest al in derde match

Quique Setién heeft in zijn derde wedstrijd als hoofdtrainer van FC Barcelona al meteen een eerste nederlaag moeten incasseren. De Blaugrana gingen met 2-0 onderuit bij Valencia, dat voorlopig naar de vijfde plek in La Liga klimt. Real Madrid kan alleen leider worden als het zondag wint van Valladolid.

Barcelona had al vroeg in de eerste helft op achterstand kunnen komen na een penalty, maar Marc-André Ter Stegen redde de penalty van Maxi Gomez. In de tweede helft liep het vervolgens wel mis. Jordi Alba scoorde al vroeg een ongelukkig eigen doelpunt, en met nog een klein kwartier op de klok werd de achterstand verdubbeld door Gomez. Gabriel Paulista scoorde luttele minuten later zelfs de 3-0, maar die werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. Barcelona probeerde nog uit alle macht in de slotfase, maar scoren zat er niet in. Het bleef 2-0.