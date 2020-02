Courtois houdt netten schoon in Madrileense derby, Carrasco viert terugkeer bij Atletico

Real Madrid heeft de Madrileense derby met 1-0 gewonnen van Atletico Madrid. De Koninklijke dankte Karim Benzema voor het doelpunt, Thibaut Courtois werd weinig aan het werk gesteld door Atletico, dat Yannick Carrasco zag debuteren in zijn tweede periode bij de club.

De eerste helft had weinig om het lijf, waardoor Real-coach Zinedine Zidane ingreep met twee wissels bij de rust. Isco en Toni Kroos werden opgeofferd voor Lucas Vazquez en Vinicius. Die laatste wisselde rendeerde na dik tien minuten toen die een goede actie opzette met Ferland Mendy. De linksachter knalde voor, Benzema ramde de beslissende 1-0 in doel van dichtbij. Het doelpunt was meteen goed voor een twaalf op twaalf bij Real, want Atletico zette er veel te weinig tegenover.

Courtois kende dus een werkeloze avond, bij Atletico vierde na 71 minuten spelen Yannick Carrasco zijn terugkeer. Hij kon ook niets meer forceren.

Door de zege in de Madrileense derby doet het ook Barcelona zachtjes pijn; de blaugrana kijken nu tegen een achterstand van zes punten. Barça speelt zondagavond nog om 21u tegen Levante.