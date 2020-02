Barcelona ontsnapt bij Betis aan nieuwe nederlaag, Lionel Messi is grote held met drie assists

Barcelona is op het veld van Real Betis ontsnapt aan een tweede nederlaag in drie competitiewedstrijden. De Spaanse landskampioen kwam tweemaal op achterstand, maar slaagde er uiteindelijk in om met 2-3 te winnen na drie assists van Lionel Messi. Barcelona houdt zo leider Real Madrid in het vizier.

Barcelona was na amper zes minuten al op achtervolgen aangewezen na een penaltydoelpunt van Canales, maar Frenkie de Jong maakte er drie minuten later alweer 1-1 van: voor de Nederlander was het pas zijn tweede doelpunt bij Barcelona.

Na 25 minuten kwam Barcelona opnieuw op achterstand, dit keer na een lange run van Nabil Fekir. Bij het binnengaan van de kleedkamers stond het echter opnieuw gelijk, want in de toegevoegde tijd zorgde Sergio Busquets - opnieuw na een assist van Messi - voor de 2-2. Messi toverde in de 72ste minuut nog een derde assist uit de voeten voor de winning goal, die op naam kwam van Clément Lenglet na een slippertje van de Betis-doelman. Het werd 2-3. Beide teams eindigden de wedstrijd nog met z’n tienen nadat doelpuntenmakers Fekir en Lenglet allebei een tweede gele kaart kregen.

De 2-3 van Lenglet.. Video: ATV

In de stand nadert Barcelona opnieuw tot op drie punten van leider Real Madrid. Real won eerder op zondag eenvoudig bij Osasuna.