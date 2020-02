Real Madrid zet Barcelona onder druk na makkelijke zege bij Osasuna

Real Madrid zal ook na speeldag 23 leider zijn in La Liga. De Koninklijke kwam op achterstand bij Osasuna, maar boog die in vijf minuten om naar een voorsprong. Uiteindelijk werd het 1-4 in het noorden van Spanje. Eden Hazard speelde nog niet mee bij Real Madrid, Thibaut Courtois stond de hele partij in doel.

Osasuna had al na vijf minuten op voorsprong kunnen komen, maar Thibaut Courtois schudde een schitterende redding uit de mouwen op een schot van Ruben Garcia. Tien minuten later was het wel raak na een verre kopbal van Unai Garcia: 1-0.

Halverwege de eerste helft liet Sergio Ramos zich negatief opmerken met een bikkelharde tackle. De scheidsrechter hield zijn kaarten evenwel op zak. Een gelukje voor de kapitein van de Koninklijke.

Tackle Ramos. Video: ATV

Real Madrid liet zich niet ontmoedigen door de vroege achterstand en werd daar kort na het halfuur voor beloond. Eerst knalde Isco zijn eerste van het seizoen op heerlijke wijze binnen en vijf minuten later bracht Sergio Ramos de Madrilenen met het hoofd op voorsprong. Real kwam in de tweede helft nooit in grote problemen en uiteindelijk werd het zelfs nog 1-4 na twee late treffers van Lucas en Jovic.

Dankzij de overwinning is Real Madrid ook na speeldag 23 zeker leider in La Liga. De Koninklijke telt nu 52 punten. Daarmee zet het ook Barcelona onder druk, dat later vanavond nog bij Real Betis speelt: Barça telt 46 punten. Getafe is de verrassende derde met 42 eenheden.