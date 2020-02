Barcelona legt druk weer bij Real na overwinning tegen moedig Getafe

FC Barcelona heeft de derde in La Liga, Getafe, met 2-1 geklopt in eigen huis. Daardoor leggen de blaugrana opnieuw de bal in het kamp van rivaal Real Madrid.

Antoine Griezmann zette in de 34ste minuut met een rustige afwerking met buitenkantje voet nadat Lionel Messi hem fantastisch aanspeelde aan de rand van de zestien. Vijf minuten later zette Sergi Roberto op een dubbele voorsprong. In de 66ste minuut scoorde Getafe een mooie aansluitingstreffer. De spits Angel Rodriguez trapte een heerlijke volley meteen in de hoek. Eerder was Rodriguez al dicht bij een goal, maar Marc-André ter Stegen hield met een indrukwekkende dubbele save zijn team recht.

Door de overwinning heeft Barça nu 52 punten verzameld, evenveel als Real Madrid. Los Galacticos hebben wel nog een wedstrijd te goed, zondag tegen Celta de Vigo. Getafe blijft met 42 punten derde in de Spaanse topklasse.

Getafe, de jongste club in La Liga, slaagde er dit seizoen in om de gevestigde orde in de war te brengen met intens en stevig voetbal. Ze trokken zondag nog naar Camp Nou met een reeks van vier overwinningen op rij zonder één doelpunt binnen te laten.

De coach van Getafe, José Bordalas, en Barça-coach Quique Setien clashten in het verleden al meermaals met elkaar. Ze hebben duidelijk een andere visie op voetbal en kunnen het op die manier maar moeilijk met elkaar vinden.

De hoge druk bezorgde de thuisploeg heel wat problemen in het beginfase, en even leek het met Allan Nyom alsof ze gescoord hadden. De VAR kwam echter tussenbeide omdat hij Samuel Umtiti foutief had behandeld in een eerder duel. Barcelona kreeg later nog af te werken met een blessure, want Jordi Alba moest het veld verlaten. De linksachter verliet in tranen het veld en de kans is groot dat hij de duels tegen Napoli in de Champions League en de clash met Real Madrid mist.