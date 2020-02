Eden Hazard keert terug met uitgelokte penalty en vinnige acties, maar Real Madrid geraakt toch niet voorbij laagvlieger

Eden Hazard is terug. De winger van Real Madrid kreeg na drie maanden blessureleed meteen een basisplaats tegen Celta de Vigo en lokte een strafschop uit. Thibaut Courtois liet zich ook zien met een magistrale redding. Het mocht niet baten, want Real Madrid geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Celta.

Voor het eerst in drie maanden kon Eden Hazard terug spelen bij Real Madrid. De Rode Duivel was lange tijd out met een knieblessure, maar mocht bij zijn terugkeer in de selectie meteen starten van coach Zinedine Zidane. Celta de Vigo is een laagvlieger in de Spaanse topklasse, maar toch waren het de bezoekers die met de openingstreffer gingen lopen. Fjodor Smolov, deze winter overgekomen van Lokomotiv Moskou, profiteerde van zwak verdedigen om Thibaut Courtois koeltjes te vloeren.

De doelman vloekte vooral op Raphaël Varane, de verdediger die stevig stond te pitten. De Madrilenen reageerden niet meteen furieus. Gareth Bale had een basisplaats gekregen, maar toonde alweer dat zijn ster tanende is. Casemiro en Carvajal moesten het maar vanop afstand proberen. Naar het einde van de eerste helft ging het steeds beter met Hazard, die Bale bediende met een strakke bal aan de eerste paal en zelf in de zestien struikelde bij een combinatie met Benzema.

Courtois toonde ook weer waarom hij tegenwoordig een steunpilaar is in Madrid. Joseph Aidoo, ook ex-Genk, kopte goed naar de hoek, maar Courtois haalde de botsende bal toch heerlijk uit zijn doel.

Redder Ramos

Na de pauze scoorde Sergio Ramos andermaal een belangrijke goal, maar de VAR floot El Capitan terug. Maar de toon was gezet. De balcirculatie ging sneller en de bezoekers zagen sterretjes. Marcelo haalde de achterlijn en legde terug op Toni Kroos, die voor het zesde jaar op rij scoorde tegen Celta.

Real voelde dat het een ijsbreker nodig had. Enter Hazard, die de achterlijn haalde maar daar neergehaald werd door de doelman. Ijzig kalm trapte Ramos zijn team op voorsprong.

Na 72 minuten werd Hazard vervangen na een partij waarin hij meerdere kansen creëerde. Het publiek had een open doekje over voor de dribbelkont. Tien minuten later werd het echter stil in Madrid: Santi Mina had net Celta op 2-2 getrapt. Benzema trapte de 3-2 nog in het slot op de vuisten van de doelman.