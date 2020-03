Januzaj en Sociedad winnen derby bij Eibar achter gesloten deuren

Real Sociedad heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd achter gesloten deuren bij gouwgenoot Eibar winnend afgesloten. De bezoekers, met Adnan Januzaj 67 minuten tussen de lijnen, wonnen met 1-2. Een strafschopdoelpunt van Oyarzabal (16.) en een velddoelpunt van Willian Jose (75.) volstonden voor de volle buit. Bij Eibar miste Orellana op het halfuur een elfmeter. De aansluitingstreffer van invaller Charles (90.), ook vanaf de stip, kwam te laat.

In de stand klimt Sociedad naar de belangrijke vierde plaats met 46 punten. De vierde stek is de laatste plek in Spanje die zekerheid geeft over Champions League-voetbal volgend seizoen. Eibar is als zestiende nog lang niet zeker van het behoud. Het telt slechts één punt voorsprong op Mallorca, dat als achttiende op de eerste degradatieplaats staat.