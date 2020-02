Een, twee, drie, vier: Lionel Messi maakt het Barcelona wel héél makkelijk tegen staartploeg Eibar

Barcelona heeft zaterdagmiddag eenvoudig gewonnen van Eibar, de nummer zestien in La Liga. De Catalanen wonnen in het eigen Camp Nou met 5-0. Met dank aan Lionel Messi: de Argentijnse superster scoorde in de eerste helft een onvervalste hattrick en voegde daar in de slotfase nog een vierde doelpunt aan toe.

Het was nochtans Eibar dat het beste aan de partij begon, want na amper vijf minuten scoorden de Basken de openingstreffer. Die werd echter afgekeurd voor buitenspel. En dus was het woord even later aan Lionel Messi. De Vlo nam de pass van Ivan Rakitic aan, ging op wandel en liet Eibar-doelman Dmitrovic geen kans: 1-0.

Kort voor de pauze was het tijd voor nummer twee: deze keer tekende Vidal voor de assist, Messi mikte vanuit een scherpe hoek de 2-0 binnen. Drie minuten later was de hattrick een feit, weliswaar met een gelukje: Messi speelde de bal kwijt, maar kreeg het leer vervolgens pardoes in de voeten gespeeld door een Eibar-verdediger en kon van dichtbij niet meer missen.

Foto: AFP

De tweede helft was een maat voor niets. Barcelona zag nog twee doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel, maar diep in de slotfase was het nog een keer raak. En opnieuw was het Messi die aan het kanon stond: de Argentijn dolde met de defensie voor hij de 4-0 van korte afstand binnenknalde. De assist kwam van nieuwkomer Braithwaite. Twee minuten later kwam er dan toch nog een andere naam op het scorebord: Arthur legde met zijn 5-0 de eindstand vast.

Bekijk hier de eerste drie goals van Messi: