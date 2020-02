Drama voor Real Madrid: het verliest van Levante en ziet Eden Hazard weer uitvallen met enkelblessure

Eden Hazard krijgt mogelijk opnieuw te maken met blessureleed. De Rode Duivel was nog niet zo lang geleden al een tijd out met een blessure aan de rechterenkel en moest na 67 minuten spelen tegen Levante het veld hinkend verlaten. Zijn rechterenkel werd gewikkeld in een ijszak. Real Madrid verloor de wedstrijd tot overmaat van ramp ook nog met 1-0.

Real Madrid begon het beste aan de match en kreeg in de eerste helft via Benzema, Casemiro en Modric ook enkele uitstekende kansen om te scoren, maar bij de rust stond het nog steeds 0-0. Vroeg in de tweede helft kreeg ook Hazard een goede mogelijkheid om de score te openen: hij zette enkele verdedigers in de wind, maar kon de Levante-doelman niet passeren.

Halverwege de tweede helft sloeg het noodlot vervolgens toe voor de Rode Duivel. Hazard was opnieuw geraakt aan de rechterenkel en verdween hinkend van het veld. Op de bank werd zijn enkel gewikkeld in een ijszak.

Daarmee was het leed van Real Madrid nog niet voorbij, want in de 79ste minuut kwam het ook nog op achterstand door een doelpunt van José Morales. De Koninklijke belegerde nadien het doel van Levante, maar scoren zat er ondanks een resem kansen niet in.

Real Madrid doet daarmee een slechte zaak in La Liga, want het verliest de leidersplaats aan Barcelona. Het telt nu 53 punten, twee minder dan de Catalaanse aartsrivaal. Levante laat dan weer een opvallende statistiek noteren: het won dit seizoen de thuismatchen tegen Barcelona én Real Madrid en is de eerste Spaanse club die daarin slaagt sinds Sevilla in het seizoen 2015-2016.

