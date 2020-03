Real Madrid is leider-af in La Liga na blunder van Karim Benzema tegen Real Betis

Real Madrid is de leidersplaats in de Spaanse competitie kwijt aan FC Barcelona. De Koninklijke kon weer aan de leiding komen als het won van Real Betis, maar niets was minder waar: Real Madrid verloor in extremis met 2-1 na een blunder van spits Karim Benzema.

Real Madrid speelde zonder Eden Hazard, die nog enige tijd out is met een enkelblessure. Betis, vooraf veertiende in de stand, toonde geen angst voor de grote club uit de Spaanse hoofdstad. Het kreeg ook enkele goede kansen en kort voor de pauze was het raak: Sidnei zette met een loeiharde knal in het dak van het doel de 1-0 op het bord.

Betis opent de score. Video: Eleven Sports

In de extra tijd van de eerste helft maakte Real Madrid wel meteen gelijk: Benzema zette een penalty om. 1-1 aan de rust.

Benzema scoort vanaf de stip. Video: Eleven Sports

Na de pauze bleef het spannend. Betis kreeg een prima mogelijkheid via Joaquin, Real prikte dan weer tegen via Modric - doelman Robles moest alles uit de kast halen om diens knal te stoppen - en Mendy, die de lat raakte. In de 82ste minuut was het wel raak: Tello kreeg de bal zomaar cadeau van Karim Benzema en miste niet. 2-1. Dat was meteen ook de eindstand.

Benzema blundert, Betis scoort! Video: Eleven Sports

In de stand staat Real Madrid nu tweede met 63 punten, twee minder dan grote rivaal FC Barcelona.