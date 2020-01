Meunier helpt PSG met snelle assist aan plek in halve finales Coupe de la Ligue

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond met een forse 6-1 zege tegen Saint-Étienne geplaatst voor de halve finales van de Coupe de la Ligue in Frankrijk.

Absolute uitblinker bij de landskampioen was de van Inter gehuurde Mauro Icardi met drie doelpunten, waarvan de eerste op aangeven van Thomas Meunier. De klok in het Parc des Princes gaf aan dat er toen pas 1 minuut en 50 seconden gespeeld was. Toen de bezoekers op het halfuur met een man minder voort moesten na de uitsluiting van Wesley Fofana, stonden ze helemaal voor een onmogelijke opdracht.

Ook Neymar en Kylian Mbappé vonden de weg naar de netten, doelman Jessy Moulin scoorde een owngoal voor Saint-Étienne, dat in de 71e minuut via Yohan Cabaye kon minderen tot 6-1. PSG, Lyon, Lille en Reims zijn de halvefinalisten.