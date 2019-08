Dries Mertens meteen gespreksonderwerp in de Serie A: prachtig doelpunt gevolgd door hilarische schwalbe (en penalty)

Juventus won op de eerste speeldag met 0-1 van Parma en dus kon Napoli niet achterblijven. Bij de Partenopei stond Dries Mertens in de spits en hij opende meteen zijn rekening met een prachtig doelpunt. Niet veel later scoorde Napoli een tweede keer, met dank aan de Rode Duivel én de VAR. Mertens versierde een strafschop met een schwalbe voor de eeuwigheid. De videoref greep niet in en Lorenzo Insigne zette de 1-2 op het bord. Napoli won uiteindelijk met 3-4.