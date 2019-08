Romelu Lukaku scoort meteen bij zijn debuut voor Inter, dat indruk maakt

Het ambitieuze Inter heeft zijn competitiestart onder coach Antonio Conte niet gemist. Promovendus Lecce werd met droge 4-0-cijfers ingeblikt. Recordaankoop Romelu Lukaku vierde zijn debuut bij Internazionale en scoorde meteen zijn eerste doelpunt.

Inter wil dit seizoen eindelijk nog eens meedoen voor de titel en startte dan ook furieus tegen promovendus Lecce. Recordwaanwinst Romelu Lukaku (prijskaartje: 70 miljoen euro) startte uiteraard in de basis en liet zich in die aanvangsfase niet onbetuigd door eerst slim een balletje door te laten tot bij Kwadwo Asamoah, die echter werd afgeblokt. Met een knappe rush waarbij hij zijn sterke lijf optimaal gebruikte kreeg hij even later het publiek in Stadio Giuseppe Meazza zelf een eerste keer op zijn hand, maar hij dribbelde zich vast.

De eerste grootste kans was voor zijn spitsbroeder Lautaro Martinez, die van dichtbij echter via de grond over kopte. Na twintig minuten kwamen de Nerazzurri dan toch op voorsprong na een heerlijke trap in de kruising van Marcelo Brozovic: 1-0.

GOOAAAAL | Wat een heerlijke plaatsbal van Marcelo Brozović! 😍



🇮🇹 #InterLecce 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/no9Ptn6Hkr — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) August 26, 2019

De thuisploeg bleef komen en het hoofd van de grote Lukaku werd gezocht, maar niet gevonden. De tweede treffer kwam er echter opnieuw via de grond van die andere debutant, Stefano Sensi. Met een schuiver recht in het hoekje zette die nog voor het halfuur de 2-0 op het bord.

De pletwals van Inter bleef komen, Lukaku dreef de bal op maar Brozovic trapte de voorzet van Martinez net naast de goal. De voet ging dan even van het gaspedaal. Onze landgenoot was vooral nuttig als aanspeelpunt, al verliep het aanvoelen met zijn nieuwe ploegmaats nog niet altijd even vlot.

Raak!

Lecce kwam het beste uit de kleedkamer en drukte Inter zowaar achteruit in het begin van de tweede helft. Maar het bezoekersoffensief ging al even snel liggen en Inter creëerde opnieuw heel wat gevaar. Lukaku kwam echter eerst centimeters te kort om op doel te koppen en even later kon Martinez nét niet bij een assist van de Rode Duivel na een alweer imposante versnelling voorbij zijn rechtstreekse tegenstander.

Op het uur was het dan toch raak voor Lukaku: toen de doelman van Lecce een bal van Martinezniet goed wegwerkte, was de Rode Duivel goed gevolgd om zijn eerste treffer in Italiaanse loondienst binnen te tikken: 3-0 en meteen weergalmde zijn naam door het stadion. Opvallend: ook bij zijn debuut voor West Brom, Everton en Manchester United was Lukaku trefzeker bij zijn debuut...

De wedstrijd lag in de beslissende plooi en het tempo verdween ook uit de partij. Inter controleerde en de veer bij de bezoekers brak helemaal toen Farias een meer dan terechte rode kaart kreeg na een smerige tackle langs achteren. De 4-0 werd eerst nog afgekeurd wegens buitenspel van Lukaku die in de baan van het schot stond maar dat was slechts uitstel, geen afstel. Antonio Candreva legde de indrukwekkende eindstand vast met de mooiste treffer van de avond: een streep recht in de winkelhaak!

🤤 | Antonio Candreva zet de kroon op het werk! Wat een PARELTJE! 😍



🇮🇹 #InterLecce 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Mc10cNzJwG — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) August 26, 2019

Inter maakte dus indruk en Lukaku kan bevrijd voetballen nu hij zijn eerste doelpuntje al beet heeft. Conte heeft echter ook nog werk: voorin moet er duidelijk nog gewerkt worden aan de automatismen en achterin werd soms slordig verdedigd, tegen dit Lecce bleef dat evenwel zonder gevolgen.

Na één speeldag staat Inter door deze eerste zege uiteraard mee op kop, samen met nog zeven andere ploegen waaronder onder meer ook regerend kampioen Juventus en die andere uitdager Napoli. Inter staat met het beste doelsaldo bovendien meteen op de eerste plek.