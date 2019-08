Juventus zakt als een pudding in elkaar, maar wint topper tegen Napoli na spectaculaire own goal

Juventus heeft op de tweede speeldag nipt haar maximum van de punten kunnen behouden. De Oude Dame kwam op een 3-0 voorsprong, zag Napoli weer op gelijke hoogte komen, en won uiteindelijk nog dankzij een eigen doelpunt van Kalidou Koulibaly (ex-Genk) in de extra tijd. Eindstand: 4-3.

Na twintig minuten spelen leek het voor Juventus al niet meer mis te kunnen lopen. Danilo zorgde voor verbazing: hij was na een kwartier spelen de geblesseerde Mattia De Sciglio komen vervangen en scoorde binnen een minuut de 1-0 na een schitterende counter. Enkele minuten later prikte Gonzalo Higuain - nota bene een ex-speler van Napoli - de 2-0 tegen de touwen.

Op het uur maakte superster Cristiano Ronaldo de 3-0, waardoor de buit helemaal binnen leek voor de Oude Dame. Maar Napoli veerde plots helemaal recht. Manolas kopte een vrije trap van Mario Rui binnen. De bezoekers leefden weer en twee minuten later zorgde nieuwkomer Hirving Lozano - na de pauze ingevallen - de aansluitingstreffer. Een fenomenale comeback leek in de maak en zo geschiedde ook, want tien minuten voor het einde werd het via Giovanni Di Lorenzo 3-3.

Napoli leek zo op weg naar een punt, maar in de extra tijd scoorde Koulibaly nog een eigen doelpunt. 4-3 was meteen ook de eindstand. Dries Mertens speelde de volledige wedstrijd bij Napoli, dat zo 3 punten verliest op de grote rivaal. Juventus behoudt in extremis het maximum van de punten en heeft dus 6 op 6. Napoli heeft 3 punten.