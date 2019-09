Dries Mertens had tegen Sampdoria niet veel tijd nodig om beslissend te zijn. De Rode Duivel trapte zijn ploeg al na dertien minuten spelen op voorsprong op voorzet van Insigne. Maar het is vooral de viering die onze aandacht trok. Mertens pakte de bal, stak hem onder zijn shirt en deed alsof hij een stuur vast had. Heeft hij iets te melden?