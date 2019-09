Romelu Lukaku scoort in Derby della Madonnina, Inter blijft ongeslagen aan de leiding

Inter Milaan heeft ook zijn vierde wedstrijd in de Serie A winnend afgesloten. In de derby tegen Milan werd het 0-2. Romelu Lukaku scoorde de tweede treffer, zijn derde in vier wedstrijden voor Inter. De Nerazzuri zijn alleen leider in de Serie A.

LEES OOK. Toch een (flauw) signaal in de Serie A: Milanese derby omgedoopt tot ‘Derby Against Racism’

Zowel bij thuisploeg Milan als Inter een spitsenduo: de roodhemden deden het met Piatek-Leao, de blauwhemden met Lukaku-Martinez. Dat laatste duo zag het eerste gevaar, met vooral de Argentijnse pocketspits die vaak gezocht werd. Die kon profiteren van blind terugspelen op de doelman van Ricardo Rodriguez, maar zijn sliding richting bal werd toevallig nog gered door Gianluigi Donnarumma.

Kans Lukaku

Milan verloor de strijd op het middenveld, waardoor ook Lukaku een eerste keer in stelling werd gebracht. De spits kruiste met zijn rechter, maar Donnarumma ging goed plat.

De kansen voor Inter bleven komen, D’Ambrosio slaagde erin om van een meter afstand en voor een leeg doel nog op de paal te knallen na een inzet van Martinez.

Het ging echter bijna mis voor Inter toen Piatek vanuit het niets scoorde, maar afgevlagd werd. Kessié had net voordien de bal met de hand geraakt en zo zijn maatje geassisteerd. Ook aan de overkant viel een goal die werd afgekeurd: D’Ambrosio scoorde dit keer wel van dichtbij na een fantastische save van Donnarumma, die zijn team recht hield met een nieuwe topsave. De VAR kwam echter tussen en dompelde Inter opnieuw onder in rouw. Milan reageerde nog via Piatek, maar mocht vooral zijn doelman danken.

Foto: REUTERS

LEES OOK. Juventus wint van Verona, dat wereldgoal maakt vlak na dubbele penaltymisser

Na de rust lukte het wel voor de troepen van Antonio Conte om een legale goal te maken. Met een gelukje weliswaar, want Marko Brozovic zijn schot week af op Milan-speler Kessié. De rode verdediging stond in de zestien rustig toe te kijken hoe Stefano Sensi net daarvoor een compleet vrije Brozovic kon aanspelen.

Milan wilde nadien een strafschop na half handspel van Marko Skriniar, maar ving bot. Lukaku zag het Milanese publiek zelden: de Belgische topscorer aller tijden werd weinig aangespeeld. Maar ook Italië weet het intussen al: één kans kan voldoende zijn voor Lukaku. Barella trapte met nog dik tien minuten te spelen een uitstekende voorzet op de knikker van Lukaku, die koel afwerkte.

“Maman, je ’t aime” sprak de spits in de camera nadat hij eerder al de handen ostentatief aan het oor zette. Meteen daarna gaf hij bijna een assist op Matteo Politano, die op de lat knalde. De troepen van Antonio Conte, weer nerveus in het rond springend, speelden de wedstrijd goed uit tegen een zwak AC Milan. Antonio Candreva scoorde bijna nog, maar de paal bracht soelaas voor Milan.

Twaalf op twaalf, alleen aan de leiding en drie goals na vier wedstrijden: Lukaku begint ondanks mindere wedstrijden met een goede noot aan zijn avontuur in Italië.