Vluchtschoten om van te smullen: Castagne redt punt in ultieme slotfase, Ribéry toont dat hij het nog altijd kan

Atalanta kwam op de vierde speeldag in de Serie A 0-2 achter tegen Fiorentina. Chiesa (24.) en oude rot Ribéry (66.) dachten de eerste Florentijnse seizoenszege veilig te stellen. Toch kwam Atalanta nog langszij. Invaller Ilicic (84.) scoorde een fraaie treffer om de aansluiting te maken, waarna Timothy Castagne het stadion in Bergamo deed ontploffen. In de slotminuut nam de Rode Duivel een afvallende bal vol risico meteen op de slof. Het leer viel heerlijk binnen net voor het duel werd afgefloten. Atalanta blijft zo vijfde, Fiorentina behoudt de rode lantaarn.