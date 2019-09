Inter blijft foutloos in Italië, Mertens lijdt zure thuisnederlaag

Romelu trok met Inter aan het langste eind in het duel tussen de gebroeders Lukaku. Inter won met 1-0, met dank aan een goal van Danilo D’Ambrosio in de 23e minuut en staat aan de leiding in de Serie A met een 15 op 15. Jordan kwam niet van de bank bij Lazio, zijn broer werd na 83 minuten vervangen door Alexis Sanchez.