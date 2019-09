Invaller Romelu Lukaku blijft met Inter foutloos in Serie A, Alexis Sanchez scoort en pakt rood

Internazionale blijft doorstomen in de Serie A. Op het veld van Sampdoria wonnen de Milanezen met 1-3. Romelu Lukaku begin op de bank, Antonio Conte spaarde zijn spits voor de CL-clash met Barcelona komende woensdag. Lukaku zag hoe zijn maatje Alexis Sanchez een hoofdrol opeiste.

Romelu Lukaku zag van op de bank Inter al snel op een dubbele voorsprong komen in Genua. Sensi en Sanchez scoorden, maar die laatste liet zich net na rust op een negatieve manier opmerken. Door een schwalbe kreeg hij een tweede geel karton onder de neus geduwd en mocht hij gaan douchen. Lukaku viel in en zag aan beide zijden nog één doelpunt vallen. De Nerazzurri kwamen niet meer in de problemen en wonnen met 1-3. Inter blijft de Serie A voorlopig aanvoeren met 18/18. Juventus volgt op twee punten.

| Sanchez scoort al zijn tweede doelpunt van de avond!



0️-2️#SampInter pic.twitter.com/fkNRqbKPKZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 28, 2019

| Rode kaart! Alexis Sanchez moet meteen het veld verlaten!



0️-2️#SampInter pic.twitter.com/cqpNENNPEY — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 28, 2019

Foto: EPA-EFE