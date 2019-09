Dries Mertens helpt Napoli aan de zege en nadert tot op één goal van Maradona

Napoli heeft zondagmiddag een 2-1 thuiszege geboekt tegen Brescia. Dries Mertens scoorde en bracht zijn teller op 114 doelpunten voor zijn club, slechts eentje minder dan de legendarische Diego Maradona. De Slovaak Marek Hamsik, die ondertussen in China speelt, blijft wel de topscoorder van de club met 121 doelpunten. Napoli komt dankzij de overwinning op een voorlopige vierde plaats in de Serie A met een 12 op 18.

Mertens bracht Napoli op voorsprong in de 13e minuut door een teruglegger van José Callejon van dichtbij in doel te knallen. Kostas Manolas verdubbelde de score in de extra tijd van de eerste helft (45+5’). Brescia zag na de rust eerst nog een doelpunt afgekeurd, maar nadien kon Mario Balotelli toch nog voor de aansluitingstreffer zorgen (68’).

Nainggolan valt in bij gelijkspel van Cagliari

Invaller Radja Nainggolan kon zondagavond zijn ploeg niet voorbij Hellas Verona helpen. Cagliari speelde thuis 1-1 gelijk en staat nu zevende in de Serie A met een 10 op 18.

Het openingsdoelpunt van Joao Pedro (29.) werd na 66 minuten voetballen ongedaan gemaakt door Davide Faraoni. Nainggolan mocht invallen in de 68e minuut en speelde zijn eerste minuten sinds zijn kuitblessure begin september.