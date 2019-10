Radja Nainggolan scoort zijn eerste goal van het seizoen met fabelachtige knal in winkelhaak, Cagliari wint simpel

Radja Nainggolan trad zondagmiddag aan met Cagliari tegen SPAL. De voormalige Rode Duivel had niet veel tijd nodig om zijn stempel te drukken op de partij. Na amper negen minuten voetballen kwam een afgeslagen voorzet zijn richting uit. Il Ninja pakte uit met een dropkick, eentje die hij in de perfectie uitvoerde. De schicht van Nainggolan vloog perfect in de winkelhaak.

1-0 stond ook bij de rust nog op het bord. Het is voor Nainggolan zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer bij Cagliari, dat hem huurt van Inter.

Na 67 minuten zette Paolo Farago de 2-0 eindstand op het bord in de Sardegna Arena. Nainggolan pakte geel en werd even later naar de kant gehaald.

Zo blijft Cagliari het uitstekend doen in de Serie A en met veertien punten wippen ze over AS Roma en Lazio naar de vijfde plaats. Juventus is leider met 22 punten, eentje meer dan Inter dat zondagnamiddag na twee doelpunten van Romelu Lukaku met 3-4 ging winnen bij Sassuolo.

Radja Nainggolan with what might be the best strike of a ball you’re ever going to see pic.twitter.com/QBEIAWuGKj — FootballJOE (@FootballJOE) October 20, 2019