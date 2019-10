Romelu Lukaku leidt Inter met twee goals voorbij Sassuolo, spektakelmatch wordt opgeschrikt door landende parachutist

Romelu Lukaku heeft zondagnamiddag op speeldag acht in de Serie A met Inter Milaan met 3-4 gewonnen op het veld van Sassuolo. De Rode Duivel scoorde twee keer. Het duel werd opgeschrikt door een parachutist die tijdens het duel op het veld landde.

Inter kwam al na een minuut op voorsprong langs Lautaro Martinez. In de zestiende minuut maakte Domenico Berardi gelijk. In de slotfase van de eerste helft sloeg Lukaku twee keer toe. Eerst draaide hij zich goed vrij van zijn bewaker en schoot de 1-2 binnen), net voor de pauze volgde een tweede treffer van op de stip. Big Rom dikte zijn competitietotaal zo aan tot vijf goals.

Halfweg de tweede helft kreeg Inter nog een tweede strafschop maar die mocht Lautaro Martinez (71.) omzetten, die zo ook een tweede keer op het scorebord kwam.

Sassuolo kwam langs ex-Anderlechtspeler Filip Djuricic (74.) en Jeremie Boga (82.) nog terug tot 3-4, maar een punt kon de thuisploeg niet meer uit de brand slepen. Net voor tijd haalde Antonio Conte een moegestreden Lukaku naar de kant.

In het klassement nadert Inter (21 punten) tot op 1 punt van leider Juventus. De Oude Dame won zaterdagavond met 2-1 van Bologna.

Landende parachutist

Het hoogtepunt van de spektakelmatch was evenwel een parachutist, die tijdens de match doodleuk op het veld landde. De man kijkt ietwat verbaasd om zich heen, het duurt ook redelijk lang vooraleer er stewards de man van het veld begeleiden. Het is voorlopig onduidelijk vanwaar de man kwam en waarom hij in het Mapei Stadium belandde.

