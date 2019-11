Boze Cristiano Ronaldo verlaat stadion na vroege wissel, vervanger Paul Dybala kroont zich tot matchwinnaar

Juventus won zondag het duel met AC Milan, maar deed dat niet zonder moeite. Doelman Wojech Szczesny hield de Oude Dame verschillende keren recht, een kwartier voor tijd tekende Paulo Dybala voor het enige doelpunt van de partij. De Argentijn was kort na de rust in het veld gekomen voor … Cristiano Ronaldo. Die gunde trainer Maurizio Sarri geen blik, stormde recht de kleedkamers in en zou volgens verschillende media nog voor affluiten het stadion verlaten hebben.

Het is niet de week van Cristiano Ronaldo. Woensdag in de Champions League zag hij zich een doelpunt door de neus geboord, ploegmaat Aaron Ramsey tikte de bal nog snel aan voor hij in doel ging. Na een matige partij werd Ronaldo bovendien in de 81ste minuut naar de kant gehaald, waarna Juventus in extremis nog won met 1-2.

Was de Portugees toen nog de derde wissel, greep Sarri zondag heel wat eerder in. Na 55 minuten al deed hij wat niet veel trainers zouden durven. Ronaldo naar de kant halen. De Portugees - duidelijk misnoegd - trok zonder blikken of blozen de kleedkamer in. Hij zag zo niet hoe vervanger Dybala in de 77ste minuut Juventus de zege bezorgde. De Oude Dame blijft zo aan de leiding met een puntje meer dan Inter.

| Ronaldo wordt vervangen en loopt meteen de kleedkamer in.



0️-0️#JuveMilan pic.twitter.com/rfjiZxsY2L — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 10, 2019

TIKI-TAKA | Dybala scoort de openingsgoal na heerlijk samenspel van Juventus!



1️-0️#JuveMilan pic.twitter.com/1zRxiCvZbZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 10, 2019

En volgens Sky Italia was Ronaldo na affluiten niet meer in de kleedkamers te bespeuren om zijn ploegmaats te feliciteren. Enkele minuten voor het einde van de match zou de Portugese vedette het stadion hebben verlaten. Trainer Sarri bleek na afloop nog niet op de hoogte. “Als hij daadwerkelijk eerder is vertrokken, moet dat worden uitgepraat met de rest van de spelers. Het is normaal dat iemand geïrriteerd is als hij wordt gewisseld, want hij heeft hard gewerkt.”

Volgens de coach was Ronaldo niet volledig fit. “Hij heeft al een maand last van zijn knie na een tik op training”, klonk het na de match. “Dat is een probleem voor hem. Het leek me de beste beslissing om hem eraf te halen. We moeten dankbaar zijn dat hij erbij was.” Zijn tweede wissel in twee matchen betekent wel dat hij dit seizoen al even vaak vroegtijdig naar de kant werd gehaald dan tijdens het volledige vorige seizoen.

