Juventus ontsnapt aan eerste nederlaag: Gonzalo Higuain buigt in slotkwartier achterstand alsnog om in zege bij Atalanta

Juventus is op het veld van subtopper Atalanta aan een eerste seizoensnederlaag in de Serie A ontsnapt. De landskampioen moest in de tweede helft achtervolgen, maar dankzij drie doelpunten in het slotkwartier ging Juventus alsnog met de zege lopen. Eindstand: 1-3. De Oude Dame blijft zo zeker aan kop in de competitie.

Na een flauwe 2 op 9 moest Atalanta terugslaan tegen de landskampioen. In de eerste helft kregen ze al een unieke kans op een voorsprong, maar de jonge spits Musa Barrow miste vanaf de penaltystip. Bij de rust stond het nog steeds 0-0. Na de pauze kwam Atalanta op voorsprong via een kopbal van Robin Gosens: 1-0.

Rood alarm bij Juventus, dat even moest bekomen van die opdoffer. Maar met nog een kwartier op de klok sloeg de motor eindelijk aan. Gonzalo Higuain scoorde de gelijkmaker en in de 82ste minuut kon hij ook de 1-2 binnentikken na een prima voorzet van Juan Cuadrado. Als kers op de taart gaf Higuain in de extra tijd nog de assist voor de 1-3 van Paulo Dybala.

Bij Atalanta mocht Timothy Castagne na 71 minuten invallen voor doelpuntenmaker Gosens. In de tussenstand leidt Juventus nu met 35 punten. Dat zijn er vier meer dan Inter, dat later vanavond op bezoek gaat bij Torino. Atalanta blijft vijfde en deelt die plaats voorlopig nog met AS Roma, dat zondag tegen Brescia speelt.

Bekijk hier alle doelpunten: