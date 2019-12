Vintage Radja Nainggolan: ex-Rode Duivel scoort met knal van buiten de zestien (en velt ook tegenstander met schot)

Speler van de Maand in november, opnieuw aan het kanon op 2 december: Radja Nainggolan blijft in bloedvorm bij Cagliari. De middenvelder bracht zijn ploeg met een geweldige knal terug in de wedstrijd tegen Sampdoria.

Radja Nainggolan ontving voor de match zijn trofee als Speler van de Maand in november. Het inspireerde de middenvelder tot de aansluitingstreffer tegen Sampdoria. En wat voor een. Een ouderwetse knal verdween onhoudbaar in de hoek. Cagliari boog de 1-3 achterstand om in een spectaculaire 4-3 overwinning en blijft zo knap vierde in de Serie A.

De staalharde schoten van Nainggolan zijn echt een wapen: letterlijk en figuurlijk. Want wanneer een speler van Sampdoria een ander schot van de ex-Rode Duivel met het hoofd tegenhoudt, is die daar even groggy van en moet hij verzorgde worden. Wat hebben we geleerd? Als Radja op doel trapt, kan je maar beter uit de weg gaan...