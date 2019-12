Napoli kan al voor de zevende keer op rij niet winnen, opwarmende bankzitter eist bizarre hoofdrol op

Het is niet het seizoen van Napoli. De club van Rode Duivel Dries Mertens kon ook tegen Udinese niet winnen (1-1) en blijft zo aanmodderen in de Italiaanse Serie A. Mertens gaf een assist, maar de hoofdrol was weggelegd voor de Napolitaanse bankzitter Nikola Maksimovic: die kreeg een rode kaart onder de neus geschoven voor onsportief gedrag.