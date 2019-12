Juventus profiteert niet van puntenverlies Inter: nummer drie Lazio dient landskampioen eerste nederlaag toe

Is er een derde titelkandidaat opgestaan in de Italiaanse Serie A? Het zou zomaar kunnen. Juventus had opnieuw leider kunnen worden na het gelijkspel tussen Internazionale en AS Roma vrijdagavond, maar in plaats daarvan ging de Oude Dame met 3-1 de boot in bij Lazio Roma. Lazio is daarmee steviger derde en nadert tot op vijf punten van leider Inter.

LEES OOK.Napoli kan al voor de zevende keer op rij niet winnen, opwarmende bankzitter eist bizarre hoofdrol op

Juventus begon nochtans goed aan de avond. Dybala en Bernardeschi wrongen de eerste goede kansen nog de nek om, maar na 25 minuten opende Cristiano Ronaldo wél de score. Lazio werd na die openingstrefferhelemaal wakker en slaagde er op slag van rust in om gelijk te maken dankzij een kopbal van Luiz Felipe: 1-1.

De tweede helft bracht minder kansen voort, maar na 70 minuten werd de wedstrijd plots helemaal op zijn kop gezet. Eerst kreeg Juan Cuadrado na tussenkomst van de VAR een directe rode kaart voor het neerhalen van de doorgebroken Lazzari. Juventus moest daardoor met z’n tienen verder en er ontstond zelfs een opstootje tussen Cuadrado en teamgenoot Leonardo Bonucci. Enkele minuten later ramde Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) de 2-1 binnen. Immobile kon vijf minuten later de wedstrijd in een beslissende plooi leggen, maar hij zag zijn penalty gered worden door Szczesny.

GOAL | Budimir scoort z'n tweede van de avond! ??



4??-2?? #BarçaRCDMallorca ???? pic.twitter.com/Jde8j45uwr — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 7, 2019

Het was een zeldzame misser van de Italiaan die momenteel topscorer is in de Serie A, maar de zege was binnen. Caicedo legde in de 95ste minuut de 3-1 eindstand vast. Daarmee doen de Romeinen een fantastische zaak in de titelstrijd. Lazio heeft nu 33 punten, vijf minder dan Inter en drie minder dan Juventus. Nummer vier AS Roma heeft 29 punten.