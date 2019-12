Inter verslikt zich in Fiorentina en moet Juventus naast zich dulden

Internazionale is niet langer alleen leider in de Serie A. Het team van Romelu Lukaku verslikte zich op bezoek bij Fiorentina (1-1) en moet nu Juventus naast zich dulden in de stand.

Zowel Fiorentina als Inter speelt in een 3-5-2 met beweeglijke spitsen. Lukaku kennen we al bij Inter, zijn maatje Lautaro Martinez ook. Bij Fiorentina zetten Kevin-Prince Boating, bekend van onder meer FC Barcelona en AC Milan, en toptalent Federica Chiesa de lijnen uit. De score werd echter geopend door Borja Valero, vroeger bij Fiorentina maar nu bij Inter. De Spanjaard liep goed weg in de rug van zijn verdediger, talmde tot die zijn fout wou corrigeren en kapte hem vervolgens nog eens kwiek uit. Vervolgens mikte de middenvelder slim in de eerste hoek. Juichen deed het jeugdproduct van Real Madrid niet.

Zijn doelman Samir Handanovic ranselde op het kwartier de gelijkmaker heerlijk uit zijn doel. Milan Badelj greep zich naar de haren en keek de diepte in. Had hij goed gekeken, dan had hij ook Franck Ribery gezien op de tribunes. De Franse winger is nog steeds geblesseerd, maar keek met de muts op naar zijn team.

Ribery moest lijdzaam toezien hoe Romelu Lukaku, verder een anonieme eerste helft, Lautaro Martinez bediende voor de vermeende 0-2. Oog in oog met de doelman legde Lukaku’s spitsbroeder zijn negende van het seizoen weg. Alleen stond Lukaku buitenspel bij het wegduiken in de ruimte, waardoor het doelpunt afgekeurd werd. Lukaku kwam op slag van rust dicht bij de 0-2, maar doellijntechnologie verhinderde de derde van het seizoen voor de spits van de Rode Duivels.

In de tweede helft bleef Inter komen, maar scoren lukte zo moeilijk. Fiorentina-doelman Bartlomiej Dragowski verhinderde met een beenveeg een nieuw doelpunt voor ‘Big Rom’. Inter leek op weg naar de zege tot invaller Dusan Vlahovic Fiorentina op de counter naar een punt schoot. Daardoor is Internazionale het monopolie op de leidersplaats kwijt. Juventus heeft nu ook 39 punten, maar heeft een minder doelsaldo.