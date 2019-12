Napoli met invaller Mertens gaat pas in absolute slot voorbij Sassuolo

Napoli heeft op de zeventiende speeldag in de Serie A tegen Sassuolo zijn eerste overwinning beet onder leiding van coach Gennaro Gattuso. Dries Mertens begon voor de tweede keer op rij op de bank.

Sassuolo kwam na een half uur op voorsprong. Locatello lanceerde een knappe cross naar Hamed Traore (30.), die aan de tweede paal kon binnen tikken. In de tweede helft maakte Napoli op een fantastische wijze gelijk. Insigne startte de actie op en Allan (57.) rondde ze af. Een kwartier voor tijd mocht Dries Mertens invallen. Napoli had nog een resem aan kansen, onder andere met Callejon en Mertens, maar vergat steeds af te werken. In het slot van de wedstrijd bood Mertens Callejon de 1-2 aan, die deze keer wel afwerkte, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Pas in de slotseconden ging Napoli over Sassuolo. Elmas (90+4.) zorgde op hoekschop voor de eerste zege onder Gattuso.

Door deze overwinning klimt Napoli (24 ptn) naar de achtste plaats. Sassuolo (19 ptn) staat dertiende.