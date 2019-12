Romelu Lukaku scoort opnieuw voor Inter na drie doelpuntloze wedstrijden: meteen twee goals én een assist

Na drie wedstrijden zonder doelpunt heeft Romelu Lukaku opnieuw de weg naar de netten gevonden. De topscorer van de Rode Duivels opende voor Inter de score tegen Genoa na een halfuur spelen. Lukaku deelde twee minuten later bovendien ook de assist uit voor de 2-0 van Roberto Gagliardini en legde de 4-0-eindcijfers vast met alweer ene heerlijk doelpunt.

Lukaku zette op het halfuur zelf de actie op. De 26-jarige spits gaf de bal af aan Candreva, die het leer nadien terugbezorgde aan Lukaku. Die werkte met het hoofd af. Voor Lukaku was het zijn elfde treffer van het seizoen in de Serie A, en zijn dertiende in alle competities samen. Hij had in de maand december nog niet gescoord in de Italiaanse competitie. Hij deelde twee minuten later ook zijn eerste Serie A-assist uit aan Gagliardini, die de 2-0 scoorde.

Sebastiano Esposito maakte er vanop de stip 3-0 van maar in het slot scoorde ‘Big Rom’ nog een tweede keer: na enkele schijnbewegingen knalde hij de bal snoeihard in de winkelhaak en legde zo de 4-0-eindcijfers vast:

Inter komt door deze ruime zege weer naast Juventus op kop in de Serie A.