Juventus is herfstkampioen na winst in topper tegen AS Roma

Spannend wordt het zeker nog in de strijd om de scudetto in de Serie A. Door de 1-2 overwinning op het veld van AS Roma is Juventus herfstkampioen, maar het verschil met Inter blijft wel amper twee punten.

Het werd al snel stil in het Stadio Olympico: bij AS Roma vergat iedereen bezoekende verdediger Demiral aan de tweede paal op een vrije trap van Pjanic. De Turk trapte Juventus na amper 3 minuten op voorsprong. Na 10 minuten ging AS Roma voor de tweede keer aan het klungelen. Doelman Lopez speelde de bal risicovol in op Veretout, die zijn controle miste. Hij ging te gretig aan de trui van Dybala hangen toen hij fout probeerde recht te zetten en veroorzaakte zo een strafschop.

Cristiano Ronaldo nam het geschenk graag aan. Hij zette zijn elfmeter feilloos om en komt met zijn 14e treffer van het seizoen weer op gelijke hoogte met Romelu Lukaku. Twee ernstige blessures zorgden dat beide ploegen toch met kopzorgen de rust ingingen: doelpuntenmaker Demiral kon niet verder en bij de Romeinen moest Zaniolo met weggevoerd worden met een karretje.

Cristiano Ronaldo faalde niet vanop de stip Foto: Photo News

Juventus leek zijn schaapjes op het droge te hebben, tot de VAR de wedstrijd nieuw leven inblies. Alex Sandro beroerde de bal met de arm en ook Roma kreeg zo een penalty toegewezen: Perotti aarzelde niet en jaste de aansluitingstreffer voorbij Szczesny binnen. Roma drong aan, maar echt wankelen deed de Oude Dame niet meer. Pellegrini trapte de beste kans nog huizenhoog over. Juventus telt door de felbevochten overwinning opnieuw twee punten meer dan Inter. Roma moet tevreden zijn met de vijfde plek in de Serie A.