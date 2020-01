Inter speelt voor vierde keer in zes wedstrijden gelijk en dreigt spoor van Juventus kwijt te raken

Internazionale heeft voor de vierde keer in zes wedstrijden gelijkgespeeld in de Italiaanse Serie A. De club van Romelu Lukaku kwam niet verder dan 1-1 bij Lecce, de nummer zeventien in de stand. Lukaku speelde de volledige partij en scoorde in de eerste helft, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden na een eerdere fout.

Het was ook Lukaku die na drie minuten voor het eerste doelgevaar zorgde met een schot dat maar net naast ging. Na 20 minuten was het wel raak voor de topscorer aller tijden van de Rode Duivels, maar het doelpunt werd afgekeurd. Op slag van rust leek Lecce een penalty te krijgen na hands van Stefano Sensi, maar na tussenkomst van de VAR ging dat feest niet door. Zo stond het bij de rust nog steeds 0-0.

Laat in de tweede helft kwam de openingstreffer er dan toch. De pas ingevallen Alessandro Bastoni werkte van dichtbij genadeloos af. Maar Lecce reageerde en vijf minuten later stond de gelijkmaker op het bord, met dank aan Marco Mancosu. Lecce had de partij zelfs nog kunnen winnen, want in de slotfase ramde Filippo Falco een vrije trap op de paal. Het bleef daarmee 1-1.

In de stand doet Inter geen beste zaak. Het komt wel tot op 1 punt van Juventus, maar Cristiano Ronaldo en co spelen later vandaag nog tegen Parma en kunnen dus hun voorsprong verder uitbouwen.