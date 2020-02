Inter mag Lukaku danken: Rode Duivel scoort weer twee keer

Voor Lukaku was het al de zesde keer dat hij minstens twee keer wist te scoren in één match voor Inter, de vijfde keer in competitieverband. Met zestien treffers in de Serie A klimt de Rode Duivel naar de derde plaats in de topschuttersstand achter Cristiano Ronaldo (19 treffers) en de ongenaakbare Lazio-spits Ciro Immobile (25 treffers). In alle competities samen heeft hij nu al twintig keer gescoord, slechts zeven keer minder dan zijn recordseizoen 2017-2018 in het shirt van Manchester United.

De 0-1:

De 0-2

11 - Romelu #Lukaku is the first player in the three points per win era to score 11+ goals in his first ever 11 appearances away from home in Serie A. Conqueror.#UdineseInter #SerieA pic.twitter.com/uGqIpThaJU