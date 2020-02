Inter opnieuw mee aan de leiding in Serie A na fantastische comeback in Milanese derby, Romelu Lukaku scoort

Inter heeft op fantastische wijze de Milanese derby tegen AC Milan gewonnen. De Nerazzurri kwamen in San Siro 0-2 achter, maar bogen dat in een fantastische tweede helft nog om in overwinning. Het werd uiteindelijk 4-2. Romelu Lukaku (Inter) speelde de volledige partij en scoorde de laatste goal, bij Milan kwam Alexis Saelemaekers niet van de bank.

Door de verrassende nederlaag van Juventus bij Hellas Verona op zaterdagavond rook Inter een buitenkansje om opnieuw mee aan de leiding te komen in de Serie A. Desondanks waren het de stadsgenoten van AC Milan die het beste aan de derby begonnen. De Rossoneri voerden de druk al snel op en daarvoor werden ze na tien minuten ei zo na al beloond met een doelpunt. Hakan Calhanoglu ramde de bal van net buiten het strafschopgebied tegen de paal.

Leuke wedstrijd

Na het waarschuwingsschot van Calhanoglu kwam Inter wat beter in de wedstrijd. Het versierde ook zelf een prima kans via Diego Godin, die de bal net naast kopte. Enkele minuten later ging ook Matias Vecino zijn kans, maar AC Milan-doelman Gianluigi Donnarumma stond pal. De wedstrijd kabbelde vrolijk verder met mogelijkheden aan beide kanten, tot het vlak voor de pauze tweemaal raak was. Met dank aan Zlatan Ibrahimovic.

De 38-jarige Ibrahimovic deelde eerst met het hoofd een assist uit aan Ante Rebic voor de 0-1 en in de extra tijd zorgde Ibracadabra zelf voor de 0-2, opnieuw met het hoofd. De ruim 70.000 fans van Inter konden hun ogen niet geloven, terwijl in het AC Milan-vak een stevig feestje gebouwd werd. Maar de wedstrijd was nog lang niet gespeeld.

De 0-2 van Zlatan.. Video: ATV

Twee goals in drie minuten

Inter kwam snedig uit de kleedkamer en het duurde niet lang voor de Nerazzurri het doel vonden. Kapitein Marcelo Brozovic nam in de 51ste minuut een afvallende bal op de slof, de aansluitingstreffer was een feit: 1-2. Nauwelijks drie minuten later stond dankzij Vecino ook de gelijkmaker op het scorebord: 2-2.

De Inter-fans wisten niet meer waar ze het hadden na de fenomenale ommekeer. Romelu Lukaku kwam net tekort om op doel te kunnen besluiten. AC Milan prikte tweemaal tegen via Ibrahimovic en Rebic, maar het doelpunt viel aan de overkant. Stefan de Vrij kopte op een hoekschop van Candreva de 3-2 onhoudbaar binnen.

Late goal Lukaku

Meteen na de treffer van De Vrij werd Christian Eriksen op het veld gebracht bij Inter. De Deen scoorde bijna zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club met een schitterende vrije trap, maar de bal spatte uiteen op de deklat.

In de slotfase zette Milan nog alles op alles om de zege binnen te halen. Ibrahimovic kreeg in de 89ste minuut nog de beste kans, maar de Zweed mikte op de paal. In plaats van 3-3 werd het zelfs nog 4-2: Romelu Lukaku legde in de 92ste minuut met het hoofd de eindstand vast.

De 4-2 van Lukaku.. Video: ATV

Door de zege van Inter wordt het opnieuw zeer spannend bovenin de Serie A, want het profiteert optimaal van de nederlaag van Juventus. Beide clubs komen samen aan de leiding met 54 punten. Bovendien is er nu ook een derde speler bijgekomen: Lazio Roma won zondag met 0-1 bij Parma en volgt daardoor op amper één punt van Inter en Juventus. Zit het einde van de jarenlange Juventus-hegemonie in Italië eraan te komen?

Romelu Lukaku en zijn teamgenoten bouwden na affluiten een feestje in de kleedkamer: