Dries Mertens scoort voor Napoli en komt weer wat dichter bij legendarisch record

Dries Mertens heeft zondagavond de score geopend tegen Cagliari. Daardoor nadert de spits van Napoli tot op één doelpunt van het clubrecord, dat van Marek Hamsik (121 doelpunten). De goal van Mertens was ook beslissend voor de partij.

Mertens, ondanks minder speeltijd in dit seizoen nog steeds waanzinnig populair in Napels, kreeg op links de bal aangespeeld. De kleine spits draaide goed om zijn as en mikte met zijn rechter naar de verste hoek. De doelman verwachtte het schot duidelijk niet en keek toe hoe het 120ste doelpunt van Mertens prinsheerlijk in zijn netten verdween via de paal. 0-1, matchwinnaar en vlakbij een legendarisch record: Mertens had een goede avond in Cagliari. Bij de thuisploeg ontbrak Radja Nainggolan wegens een schorsing voor vijf gele kaarten.

Clubtopscorers: