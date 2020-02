Juventus, zonder Ronaldo, geraakt met moeite voorbij tienkoppig Brescia

Juventus heeft op de 24ste speeldag de drie punten gepakt. Thuis tegen Brescia werd het 2-0 voor de leider in de Serie A. Vanavond speelt het Inter van Romelu Lukaku nog tegen de derde in de stand, Lazio.

Geen Ronaldo bij Juventus: de Portugees kreeg rust met het oog op de aankomende drukke periode van de Oude Dame. De voorlinie van Juve bleef top, met nog steeds Dybala, Higuain en Cuadrado als speerpunten. Bij Brescia was kapitein Mario Balotelli van de partij in een tweespitsensysteem met Florian Ayé. De thuisploeg was meteen dreigend, met onder meer een kans voor Higuain van dichtbij.

Foto: AFP

De doelman van Brescia werd na een botsing gewisseld. De 25-jarige Lorenzo Andrenacci, derde doelman en jeugdproduct van AC Milan, maakte zijn debuut in de Serie A. Brescia was een keertje gevaarlijk toen ze na twintig minuten via Ayé bijna voorbij Chiellini geraakten. De Italiaanse topverdediger kreeg geel, maar zijn tussenkomst zorgde er wel voor dat de aanvaller van Brescia niet alleen naar doel kon. Juventus kende dan wel meer balbezit, het verzuimde om echt gevaarlijk te zijn voor de kooi van Andrenacci. Ook toen Higuain op het halfuur Dybala bediende op het penaltypunt, miste de Argentijn afgrijselijk.

Rood en goal

Het was nog maar eens duidelijk: kwaliteit is er in beken voor dit Juventus, maar toch komt het er niet helemaal uit. Brescia tankte immers vertrouwen omdat het merkte dat de thuisploeg geen grote kansen afdwong. Alleen besliste Ayé, en ook wel een beetje de scheids, om de Oude Dame een beetje te helpen door tweemaal geel te pakken. Vooral de tweede, het haken van de inlopende Ramsey aan het strafschopgebied, was wel redelijk licht.

Juventus profiteerde rechtstreeks door de vrijschop binnen te trappen. Dybala stond aan het kanon van de mooie vrije trap. De dam brak bij Brescia, bijna schoot Dybala zijn tweede onder de doelman door.

Juventus domineerde het balbezit, maar had een gebrek aan snelheid in het spel. Brescia legde de kop ervoor en kon enkele keren ternauwernood een schot van Juventus afweren. Uiteindelijk zou het toch lukken voor de thuisploeg. Cuadrado zette de bevrijdende 2-0 op het bord.

Higuain leek er even nog zware cijfers van te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Even later hield Andrenucci de spits nog eens van een doelpunt. De buit was echter binnen voor Juve, al was het niet altijd sprankelend voetbal tegen een team dat met tien man kwam te staan. De Oude Dame zetten nu wel opnieuw druk op Lazio en Internazionale, die zondagavond nog de degens kruisen.

Fiorentina scoort vijf keer

Udinese kreeg Hellas Verona over de vloer voor hun zondagwedstrijd, maar scoren deden de ploegen niet. Bij Udinese speelden Bram Nuytinck, Stefano Okaka (ex-Anderlecht) en William Troost-Ekong (ex-AA Gent). Aan de overkant was ook Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) actief, maar ook hij kon het verschil niet maken. Udinese blijft anoniem vijftiende, terwijl Verona niet veel dichter komt op AS Roma in de strijd om de Europese plaatsen.

Fiorentina won wel vlot. De purperen armada ging met 1-5 winnen op bezoek bij Sampdoria. Dusan Vlahovic en Federico Chiesa scoorden elk twee keer, Morten Thorsby scoorde een owngoal voor de thuisploeg. La Fiora staat nog steeds in de buik van het klassement op de dertiende plaats, Sampdoria heeft nog maar een puntje te goed op de degradatieplaatsen.

Bij Parma was ‘good old’ Gervinho nog eens matchwinnaar. De Ivoriaan scoorde na 25 minuten de enige treffer in de uitwedstrijd tegen Sassuolo. Parma heeft zo evenveel punten als Verona en staat door het doelpuntensaldo op de zevende plaats. Sassuolo staat twaalfde.