Juventus wint niet zonder moeite bij hekkensluiter: Cristiano Ronaldo scoort in 1.000ste wedstrijd als profvoetballer

Juventus heeft op de 25ste speeldag van de Serie A geen steken laten vallen. De Oude Dame won op bezoek bij rode lantaarn SPAL met 1-2 na goals van Cristiano Ronaldo en Aaron Ramsey. Juventus zet daarmee eerste achtervolgers Lazio Roma en Inter, die beiden zondag spelen, onder druk. Ronaldo speelde zijn 1.000 wedstrijd als profvoetballer en scoorde al voor de 11de competitiewedstrijd op rij.

Cristiano Ronaldo opende al na 5 minuten de score voor Juventus, maar zag die 0-1 afgekeurd worden door de VAR wegens buitenspel. Daarna bleef het lang wachten op kansen, tot de wedstrijd vlak voor de pauze plots ontplofte. Dybala mikte eerst op de paal namens de bezoekers, een minuut later kwam SPAL zowaar bijna op voorsprong. Een schot van Rangel ging nét over. Nog eens een minuut later was het wel raak via Ronaldo, die zo zijn 1.000ste officiële match als profvoetballer (voor club én land) opluisterde met een doelpunt, het 725ste van zijn carrière.

Na de pauze kreeg Juventus opnieuw enkele kansjes en op het uur was het Aaron Ramsey die voor de 0-2 zorgde. De wedstrijd leek gespeeld, tot SPAL een penalty kreeg toegekend na tussenkomst van de VAR. Petagna nam de kans met beide handen aan en scoorde de 1-2. Daardiir werd het nog spannend. SPAL kon echter geen enorme kansen meer versieren. Ronaldo ramde in de slotfase nog een vrije trap tegen de lat: uiteindelijk bleef het 1-2.

Juventus telt nu 60 punten in de stand en blijft dus zeker leider na dit weekend. Lazio (56 punten) en Inter (54 punten) spelen zondag nog: Lazio trekt naar Genoa, Inter neemt het thuis op tegen Sampdoria.