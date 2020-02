Napoli klopt staartploeg Brescia, (nog) geen clubrecord voor Dries Mertens

Napoli heeft geen steken laten vallen op het veld van degradatiekandidaat Brescia. De Napolitanen bogen na de rust een achterstand om via doelpunten van Insigne en Fabian Ruiz, goed voor een 1-2 overwinning. Dries Mertens zocht nadrukkelijk naar zijn historisch doelpunt, maar het mocht niet zijn voor onze landgenoot.

En of hij gemotiveerd was. Dries Mertens had aan één doelpunt genoeg om het clubrecord van 121 treffers van Marek Hamsik te evenaren. De Rode Duivel had amper twee minuten nodig om iedereen wakker te schudden in het noorden van Italië: zijn subtiele poging likte de deklat. Na goed een kwartier werd Mertens perfect afgezonderd voor doel, maar hij besloot veel te zwak. Bij de eerste dreiging van Brescia was het wel raak: Ospina had geen verhaal op de kopbal van Jhon Chancellor op hoekschop. Een gevleide voorsprong voor Mario Balotelli en zijn ploegmaats, dat wel.

Napoli zette snel orde op zaken na de rust. Eerst zorgde Lorenzo Insigne, die andere pocketspeler voorin bij Napoli, vanop de stip voor de gelijkmaker. Vijf minuten later kreeg Fabian Ruiz het op zijn heupen en zorgde hij met een heerlijk doelpunt voor de verdiende voorsprong: zijn schot dwarrelde perfect in de winkelhaak.

GO-LA-ZO | Fabian Ruiz met een van de doelpunten van het weekend! ????



Even later leek Dries Mertens dan toch rijp om een stukje Napoli-geschiedenis te schrijven. Hij legde de bal mooi weg in de verste hoek vanop de linkerkant. Scheidsrechter Orsato verknalde het feestje: onze landgenoot stond een metertje buitenspel dus werd het doelpunt terecht afgekeurd. Het was meteen het laatste wapenfeit voor Mertens: in minuut 67 kwam Arek Milik hem vervangen. Géén geschiedenis in het Stadio Mario Rigamonti dus.

Balotelli knalde nog van dichtbij over, maar voor het overige kwam Napoli niet meer in de problemen. Het wordt door de overwinning zesde, maar moet nog serieus wat punten goedmaken om in aanmerking te komen voor de Champions League volgend jaar. Brescia blijft op de voorlaatste plek in de Serie A, met één schamel puntje voorsprong op SPAL.