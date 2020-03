Nainggolan met Cagliari onderuit tegen Roma

Radja Nainggolan heeft zondag met Cagliari een 3-4 nederlaag geleden tegen AS Roma op de 26e speeldag van de Serie A. De Belgische middenvelder speelde de hele wedstrijd.

De wedstrijd begon hoopgevend voor Cagliari toen Joao Pedro met een prachtige plaatsbal de score opende (28.). Roma reageerde meteen via Nikola Kalinic die kon profiteren van een foute baltoets in de verdediging en simpel mocht binnen koppen (30.). In de 41e minuut stond de Kroaat opnieuw aan het kanon, ditmaal met een simpele binnentikker op assist van Henrikh Mkhitaryan. Justin Kluivert mocht in de tweede helft alleen doorgaan en vergrootte de Romeinse voorsprong tot twee doelpunten (64.). In minuut 76 bracht Gaston Pereiro Cagliari opnieuw in de wedstrijd met een schot vanuit de tweede lijn, maar Aleksandar Kolarov reageerde vijf minuten later al terug aan de overkant met een kopbal (81.). Toch kon Joao Pedro nog voor enkele spannende minuten zorgen door in de 89e minuut te scoren op de rebound van zijn eigen penalty.