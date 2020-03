Juventus klopt Internazionale in sfeerloze topper en is weer leider, onzichtbare Romelu Lukaku gewisseld

Juventus heeft een uitstekende zaak gedaan in de Italiaanse titelstrijd. De Oude Dame versloeg titelconcurrent Inter met 2-0 en is zo opnieuw leider. Ramsey en Dybala scoorden voor Juventus, terwijl Romelu Lukaku bij Inter in de slotfase werd gewisseld.

Net zoals bij de andere Italiaanse voetbalwedstrijden werd er in het Allianz Stadium zondagavond zonder publiek gespeeld, omwille van de uitbraak van het coronavirus. Er heerste dus een bijzondere sfeer - of moeten we weinig sfeer zeggen? - voor wat toch een van de belangrijkste wedstrijden van dit jaar is in de Serie A. Juventus zou bij een zege opnieuw over Lazio naar de leiding wippen, terwijl voor Inter - dat ook nog een inhaalwedstrijd moet spelen en vooraf zes punten minder telde dan Juventus - winst een noodzaak was.

Saaie eerste helft

Was het de druk die heerste op beide teams, of het feit dat er geen publiek aanwezig was? Wie zal het zeggen, maar actie was er in de eerste helft niet. Na enkele minuten was er bij Juventus appel voor een penalty na vermeend hands van Ashley Young en op kwartier moest Inter-doelman Samir Handanovic zich reppen op een schot van Douglas Costa. Maar meer dan dat viel er in de eerste 45 minuten niet te beleven.

Na de rust werd het tv-publiek dan toch op zijn wenken bediend. Ramsey zorgde na tien minuten op aangeven van Cristiano Ronaldo voor de 1-0.

Ramsey scoort de 1-0 tegen Inter. Video: Eleven Sports

Even later was het opnieuw raak. De pas ingevallen Paulo Dybala zette een heerlijk één-tweetje op met Ramsey en werkte nadien feilloos af, waardoor de 2-0 op de tabellen stond. Juventus kwam nadien niet meer in de problemen. Bij Inter kreeg bankzitter Daniele Padelli in de slotfase wel nog rood voor onsportief gedrag. Romelu Lukaku, die de hele wedstrijd onzichtbaar was, was toen al gewisseld.

Dybala maakt de 2-0.. Video: Eleven Sports

Door de zege is Juventus opnieuw leider in de Serie A met 63 punten. Lazio volgt op één punt achterstand, Inter - dat nog een inhaalwedstrijd moet spelen - heeft negen punten minder en doet dus een heel slechte zaak in de titelstrijd.