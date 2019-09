Lamkel Zé en Miyoshi gidsen Antwerp voorbij Lokeren

Wat vorig jaar niet lukte, speelde Antwerp gisteravond wel klaar. De Great Old overleefde zijn eerste bekerronde, maar had daar tegen 1B-club Lokeren wel verlengingen voor nodig. Lamkel Zé was net als in het weekend tegen Cercle Brugge op de afspraak. Ook een sterke Miyoshi etaleerde zijn torinstinct.

Bekervoetbal op de Bosuil exact dertig jaar na ‘het mirakel van Vitosha’, dat moest spektakel opleveren. En of er magie in de lucht hing. De partij was amper tien seconden, twee passes en zes baltoetsen ver toen Beridze het leer via de onderkant van de lat in doel krulde. Net geen record voor de Georgiër. In de PO-finale van vorig seizoen deed voormalig Charleroi-spits Victor Osimhen nóg een seconde straffer, nota bene in hetzelfde doel.

Het was een verbluffende start van de Waaslanders, die ei zo na 0-2 voor kwamen. Van Damme smukte zijn terugkeer naar Deurne-Noord bijna op met een doelpunt. Lang konden de bezoekers niet genieten van hun voorsprong. Lamkel Zé bediende Mbokani, die zijn achtste seizoenstreffer tegen de touwen duwde. Flitsend begin. Wie pas na vijf minuten inpikte, had al twee fraaie goals gemist.

Lokers duo ontsnapt aan rood

‘Jelle ze na kalm’, zongen de Antwerp-fans, maar die boodschap hadden ze beter aan Said en Marecek gericht. Het Lokerse duo ontsnapte aan rood na drieste ingrepen op respectievelijk Quirynen en Benson. Ondertussen voetbalde de thuisploeg, met vijf nieuwe namen tussen de lijnen, wel een handvol kansen bij elkaar. Lamkel Zé plaatste het leer voorlangs. Ben Harush pareerde op de doellijn de inzet van Hoedt. Miyoshi had meer geluk. Na balverlies van Van Damme stuurde Lamkel Zé de Japanner op het perfecte moment diep. Via het doelhout belandde de bal in doel. Op Lokers gevaar moesten we nadien wachten tot 2 minuten voor rust. Invaller Amano vergat aan de eerste paal de gelijkmaker binnen te knikken.

Miyoshi met zijn eerste goal. Foto: Photo News

De tweede periode kwam aarzelend op gang, dat zagen ook de fans die meer en meer de nok van het stadion opzochten. Het korte dak van de mythische tribune 2 was niet bestand tegen de eerste herfstprik. De regen kon Miyoshi niet deren. In zijn zoektocht naar een tweede treffer kwam hij een sterk keepende Defourny tegen.

Slordig Antwerp staat verlengingen toe

Naarmate de wedstrijd vorderde, sloop er nonchalance in het Antwerpse spel. Amano leek daarvan te profiteren, maar in plaats van naar doel te schieten, zocht hij te opzichtig naar een penalty. Lardot trapte niet in de val en bestrafte hem met geel. Ook een vrijschop van de Japanse middenvelder leverde geen goal op. Aan de overzijde vergat Mbokani de deur op slot te doen, waardoor Lokeren in zijn kansen bleef geloven. Na twee ongelukkige momenten lukte het Amano dan toch om belangrijk te zijn. Navarro kopte zijn voorzet, alweer via de paal, binnen. Een fameuze dekkingsfout in de Antwerpse achterhoede.

Via de paal. Foto: BELGA

Verlengingen moesten voor de beslissing zorgen. Een lucide Miyoshi bediende eerst Haroun, en werkte vervolgens in de herneming knap af. Drie goals in drie matchen, geen slechte statistieken voor de huurling. Baby stelde met de 4-2 de plaats in de achtste finales helemaal veilig. Op zijn volgende bekerafspraak moet Antwerp wel wachten tot begin december. Voor Lokeren, dat de achtervolging in 1B heeft ingezet, blijft de terugkeer naar het hoogste niveau het enige doel.