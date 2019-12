Mboyo zet scheve situatie van KV Kortrijk in de beker recht (met wat Eupense hulp)

KV Kortrijk begon barslecht en leek lang op weg naar de uitschakeling. Tot Yves Vanderhaeghe Mboyo en De Sart inbracht en de Kerels met beter spel in drie minuten de situatie keerden via een strafschop en owngoal: 2-1.

Deze 1/8ste finale van de beker beloofde een cruciale match te worden voor KV Kortrijk. De Kerels hadden vooraf veel van het seizoen verwacht, een dertiende plaats was daar niet bij. Na eerder 0 op 15 zit Kortrijk nu aan een weinig benijdenswaardige 1 op 18. De beker als enige doel dan maar.

Eupen was echter geen hapklaar brokje. De Panda’s kunnen misschien wel het zwarte beest worden genoemd. Sinds ze terug in eerste klasse kwamen, wist Kortrijk nog nooit op eigen veld tegen hen te winnen. Dit seizoen verloor het met 1-2.

Kortrijk begon echter loom aan de match, met inspiratieloze lange ballen naar voor. Eupen deed niet veel beter, maar kwam via vrijschop op voorsprong. Schouterden bracht voor en het leer viel pardoes in de voeten van Marreh, die via een Kortrijks been in doel verlengde. Rood-wit in de penarie.

Eupen was niet eens zo gevaarlijk, maar de Kerels zetten er weinig tegenover. Van het flukse combinatiespel van vorig seizoen was nog maar weinig te zien. De thuisploeg vond de oplossing niet en herviel in slordigheden. Eupen had bijna een dubbele voorsprong te pakken via een schot, maar Jakubech stond pal.

Het zwakke spel begon op de zenuwen van de fans te werken, awoertgeroep weerklonk. Het signaal kwam aan bij Kortrijk, dat meer kwam opzetten, maar te traag speelde om echt te dreigen. Tijd voor Mboyo, dacht coach Vanderhaeghe. Hij kwam in en het spel kantelde. Zijn panklare assist werd eerst nog gemist door Ocansey, dus deed Mboyo het dan maar zelf. Zijn schot werd uit doel gehaald door een Eupens hand, Van Driessche floot strafschop, maar de bal zou al over de lijn geweest zijn. Mboyo deed zijn kunstje over vanop de stip. Kortrijk ging erop en erover in drie minuten. Lepoint stuurde Ocansey weg, die legde terug naar Hornby, zijn poging leek niet hard genoeg, maar Ezatohali liep het leer ongelukkig in eigen doel.