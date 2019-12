Club Brugge in beker pas na strafschoppen voorbij KV Oostende: dringend nood aan targetspits

Club Brugge heeft een probleem. In 120 minuten - waarvan 45 tegen tien man - kon het zich niet voorbij een herboren KV Oostende murwen (1-1). Het maakte het verschil met de penalty’s en de klasse van Simon Mignolet. Meer dan ooit is duidelijk dat Club een targetspits à la Wesley kan gebruiken.

Igor De Camargo heeft gevoel voor timing. Vorige vrijdag onthulde de aanvaller in deze krant dat Club Brugge hem vorige zomer bij KV Mechelen wilde weghalen. Trainer Philippe Clement belde hem in de laatste week van augustus op met de vraag het team te versterken. De Camargo was verrast en vereerd, maar KV Mechelen wilde hem niet laten gaan. Enkele dagen later viste Club Mbaye Diagne voor de neus van Anderlecht weg.

Het idee achter de transfer van De Camargo/Diagne was helder. Club had wel veel vinnige, snelle aanvallers, maar geen aanspeelpunt die de bal kon bijhouden. Door de kwalificatie voor de Champions League was het aantrekken van zo’n type geen kwaad idee. De voetballende reus Wesley Moraes had immers een grote leegte nagelaten bij Club.

De gok met Diagne pakte echter helemaal verkeerd uit. De Senegalees toonde bij momenten wel het voetbal dat Club had kunnen gebruiken, maar bleek een complete miskleun naast het veld. Nu hij met een individueel programma buiten de poorten van het oefenkamp in Westkapelle wordt gehouden, valt pas op hoe zeer Club Brugge een targetspits mist. Zeker omdat David Okereke en Percy Tau – de smaakmakers van het competitiebegin – hopeloos uit vorm zijn.

Gisteravond in de Beker stonden beiden nog eens in de basis. Club-coach Philippe Clement had zijn sterkst mogelijke elftal opgesteld met Simon Mignolet in doel – in de vorige ronde had Ethan Horvath nog mogen spelen – en voor de rest allemaal vertrouwde namen. In vergelijking met de competitiezege tegen Moeskroen speelden Mats Rits en Fede Ricca weer mee.

Volgende week woensdag staat de Europese kwalificatie op het spel in een thuismatch tegen Real Madrid en dus kon de wedstrijd gisteravond als een generale repetitie voor dat duel worden gezien. Zaterdag op STVV lijkt een beter moment om enkele spelers te laten rusten.

Foto: BELGA

Maar als het al de bedoeling was vol gas te gaan op Oostende, dan waren zijn spelers met volledig de verkeerde instelling begonnen. Simon Deli verdedigde zonder concentratie en zonder overzicht en hielp Oostende al in de derde minuut op voorsprong. Na een verkeerde kopbal van Deli moest Rits de tackle inzetten tegen Hjulsager, Sylla kwam in balbezit en knalde de Kustboys op 1-0. Na de thuiszege tegen Anderlecht ging het feestje gewoon door in de Versluys Arena.

Club was in het eerste halfuur nergens. Behalve Deli bleven ook de middenvelders beneden hun gebruikelijke niveau. Okereke en Tau speelden werkelijk niets klaar. Voor Okereke was dat al de tweede keer in vijf dagen. Hij werd al op het halfuur geofferd voor Charles De Ketelaere. Een strenge maar correcte ingreep van Philippe Clement.

Met De Ketelaere op links en Tau als centrale man probeerde Club Brugge de bal langer in de ploeg te houden en combinaties op te zetten. De concentratie was er nu wel, maar elke actie liep opnieuw dood in de zestien meter. Krépin Diatta was de actiefste man, maar zijn voorzetten bleven zonder gevolg. Eén keer was hij wel gevaarlijk, toen zo’n voorzet afweek op Ndenbe en op de lat belandde.

Wout Faes had Oostende toen al op 2-0 kunnen brengen met een vrije schietkans. En ook Sakala mocht naar de eerste paal mikken, Mignolet stond telkens pal.

In de tweede helft werd dan ook die andere onzichtbare spits – Tau – gewisseld. Loïs Openda kreeg als invaller opnieuw de voorkeur op Jelle Vossen en moest mee oorlog maken in de zestien. Met Openda was er vooruitgang, maar opnieuw was de vaststelling dezelfde: Club mist presence en een aanspeelpunt in de zestien.

Foto: Photo News

Krépin Diatta had opnieuw een afgeweken bal op de lat zien vallen toen Hjulsager een prima kans kreeg op de 2-0. Zijn schot ging rakelings over. Enkele tellen later viel de gelijkmaker aan de overzijde. Diatta zette een een-twee op met Openda en scoorde overhoeks de 1-1. Net als op Galatasaray bracht de 20-jarige Senegalees de verlossing.

Oostende met tien

Beetje bij beetje trok Club Brugge de wedstrijd naar zich toe en blauw-zwart werd geholpen door Oostende-verdediger Yaya Sané. De 30-jarige Senegalees ging zwaar in op Loïs Openda en moest met een tweede gele kaart van het veld. Voor het verstrijken van de reguliere speeltijd kregen beide ploegen nog een goeie kans. Deli kopte na een vrije trap van De Ketelaere tegen de lat en de ingevallen Joseph Akpala kwam ook nog dicht bij een doelpunt.

In de verlengingen hield Oostende stand dankzij een uitstekende doelman Ondoa. De Kameroener zat bij elke hoge bal en pakte uit met een schitterende parade op een plaatsbal van de ingevallen Siebe Schrijvers.

Foto: Photo News

Simon Mignolet pakte in de strafschoppenepiloog meteen de eerste penalty van Renato Neto en daarna pakte hij de penalty van Ndembe. Bij Club misten Vanaken, Vormer en Schrijvers niets. Eder Balanta trok Club finaal over de streep. Maar blauw-zwart blijft na een frisse avond aan de kust met vele vragen achter.