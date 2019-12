Standard bekert verder zonder te imponeren tegen amateurs van Rebecq

Tegen de amateurs van Rebecq imponeerde Standard hoogstens bij vlagen, maar toch scoorde het drie keer (3-0). De spelers die hun kans kregen, overtuigden echter niet.

De amateurs van Rebecq begonnen enthousiast. Precies zoals je dat kan verwachten van elf spelers die de match van hun leven spelen. Veel druk en veel opportunisme. Het resulteerde in (licht) doelgevaar. In het openingskwartier dwong Rosy – best een goede voetballer, trouwens – met twee gevaarlijke afstandsschoten Bodart tot evenveel reddingen.

Bij de Luikenaars kregen heel wat spelers rust. Jongens als Lestienne, Laifis en Oulare ontbraken. In de plaats kregen Miangue, Goreux en Cop hun kans. Spelers zonder ritme, die allerminst imponeerden. Benieuwd of we hen nog vaak gaan zien dit seizoen.

Daarnaast verhuisde Mpoku naar een controlerende positie op het middenveld. Al die wijzingen kwamen de automatismen niet ten goede. Het liep voor geen meter bij Standard. Pas toen er enkele positiewissels plaatsvonden, kreeg het de controle.

De 1-0 van Boljevic – zijn derde goal in de beker al – kwam dan ook uit de lucht vallen. Een voorzet van Goreux belandde via het hoofd van een Rebecq-verdediger bij de Montenegrijn, die overhoeks raak kopte. Cop liet meteen daarna na om de score te verdubbelen. De Kroatische spits schoot een strafschop ontstellend nonchalant over. Preud’homme zal hier niet blij mee zijn geweest.

In de tweede helft legden de Rouches de match alsnog eenvoudig in een beslissende plooi. Lavalée vond met een mooie steekpass Cop en die schoot deze keer beheerst door de benen van doelman Lahaye binnen.

Fai zorgde enkele minuten later voor de 3-0. De Kameroense back anticipeerde clever op een foutje in de Rebecq-defensie en verlengde zo simpel de bal voorbij Lahaye. Match gespeeld. Standard toonde geen grootse vorm, maar bekert wel een ronde verder.