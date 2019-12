Westerlo sneuvelt in de beker van België tegen Union: Anders Kristiansen stopt twee strafschoppen

In het bekerduel tussen de enige twee overgebleven clubs uit de eerste klasse B - Union en Westerlo - moesten strafschoppen het harde verdict vellen nadat het 0-0 was gebleven na 120 minuten. Naar het beeld van de wedstrijd misten Lukas Van Eenoo en Gilles Dewaele hun strafschop, Anders Nielsen hield het hoofd koel en zorgde voor een delirium bij Union: 4-1 in de strafschoppenepiloog.

Bij Westerlo lag het trio Maxime Biset, Ambroise Gbobo en Berke Özer nog in de lappenmand. Van de elf die zaterdag aan de aftrap stonden in Virton verdwenen vaste waarden Gilles Dewaele en Lukas Van Eenoo, die in elke competitiewedstrijd tot nu toe gestart waren, naar de bank. Fabien Antunes en Stephen Buyl waren hun vervangers. Antunes kreeg zelfs de aanvoerdersband om de arm. De trainer van Union, Thomas Christiansen, haalde wel de grove borstel door zijn elftal. Amper twee spelers - Kevin Kis en Casper Nielsen - overleefden de 0-2-nederlaag tegen Beerschot van zondag.

Wie verwacht had dat Westerlo in het Joseph Mariënstadion meteen het initiatief zou nemen tegen het veredelde B-elftal van de Brusselaars, kwam bedrogen uit. De vloeiende combinaties kwamen van Union. Na elf minuten ging een schot van Kevin Kis voorlangs. Op het kwartier leed Kader Keita dom balverlies. Isiah Young ging met de bal aan de haal en waagde iets te egoïstisch zijn kans, terwijl twee ploegmaats mee waren opgerukt. Koen Van Langendonck, die geen schorsing kreeg na zijn rode kaart tegen Virton, liet zich niet verrassen door het schot van Young. Zes minuten voor de rust waagde aanvoerde Casper Nielsen zijn kans. Zijn poging werd afgeblokt door Souleymane Kone en in de rebound trapte een bedrijvige Young over.

De bezoekers waren in de eerste helft nergens. Het centrale duo Kone-Soumah speelde slordig. Ook de schokbreker voor de verdediging Keita was niet in normale doen. Om van Kurt Abrahams en Igor Vetokele nog te zwijgen. De enige keer dat er echt opwinding was voor het doel van Anders Kristiaensen trapte de Noorse doelman de bal zelf bijna in eigen doel. Westerlo besefte dat het uit een ander vaatje moest tappen in de tweede helft. Abrahams zorgde voor de eerste dreiging met een schot over. Op het uur gooide Bob Peeters met Van Eenoo zijn eerste bankzitter in de strijd. Antunes was duidelijk niet gelukkig met zijn vervanging en koelde zijn woede even op de dug out. In minuut 64was het opnieuw Abrahams die voor gevaar zorgde. Na een vrije trap van Christian Brüls kwam de bal in zijn voeten. De kleine Zuid-Afrikaan kreeg de bal niet tussen de benen van Kristiansen.

De betere periode van Westerlo bleef niet duren. Union kwam opnieuw dreigend opzetten en in de 77ste minuut ontsnapten de Kemphanen aan een achterstand: Anas Hamzaoui kopte, na een prima voorzet van Kis vanop de linkerflank, op de bovenkant van de lat. Het bevrijdende doelpunt voor één van de beide ploegen bleef uit - al claimde thuisploeg nog wel een strafschop - en verlengingen moesten de beslissing brengen. Bob Peeters voerde meteen bij het begin van de eerste verlenging een vierde wissel door: in de spits mocht de 18-jarige jeugdinternational Kyan Vaessen Igor Vetokele aflossen. In een snelle tegenaanval vanop eigen helft liet Abrahams zich de bal uit de voeten tackelen. Het was het dagje niet van de voorlopige topschutter bij Westerlo.

In de tweede verlenging opnieuw animo. Van Den Bogaert kon een vijandelijke aanval op het nippertje afslaan met een stevige sliding. De supporters van Union schreeuwden om een strafschop. Scheidsrechter Christof Dierick wuifde het appel resoluut weg. Het laatste wapenfeit was een strak schot van De Schryver waarop Kristiansen gezwind neer ging. Strafschoppen dan maar. Doelman Anders Kristiansen pakte de strafschoppen van Van Eenoo en Dewaele. Casper Nielsen trapte de beslissende strafschop voorbij Van Langendonck. Zondag kan Westerlo in de competitie revanche pakken tegen ... Union.

STRAFSCHOPPEN: Teuma 1-0, Van Eenoo mist, Fixelles 2-0, Dewaele mist, Haugen 3-0, De Schryver 3-1, Nielsen 4-1