Seizoen gered: Kortrijk trapt zich in laatste minuut voorbij Union naar halve finale beker

Een kapotte boarding, een matchwinnaar bedolven door de eigen fans en een ontlading van jewelste: hoe heerlijk voelde die last minute goal van Gary Kagelmacher aan voor het geplaagde KV Kortrijk. De beker redt hun seizoen. Voor tweedeklasser Union is het sprookje na deze 0-1 voorbij.

Tien minuten lang dachten we: “Mèh, toch wel jammer dat zo’n klassiek bekeravondje vol vurige fans en cult maar dit voetbal te zien krijgt.” Maar kijk, dan kwam de vlam in de pan en werd Union – KV Kortrijk een helft lang omgetoverd in een sprankelend matchke vol kansen aan beide zijden. Niet dat we achterover vielen van het niveau zoals bij de gemiddelde FC Barcelona – Real Madrid, maar het was allemaal best oké, hoor. Niet het niveau van een tweedeklasser vs. een ploeg die 2 op 24 pakte in de hoogste klasse zoals je zou verwachten. Er was tempo in het Joseph Marienstadion, vinnigheid, hier en daar een goede combinatie en dus – zoals vermeld – kansen. De allergrootste voor Ilombe Mboyo – onbegrijpelijk wild over doel gekeild -, al was de kopbal op de paal van thuisspeler Teddy Teuma ook een poging die een beter lot had verdiend. Moest verdienen.

Aardig wat rookontwikkeling in de staantribune van de thuisploeg. Foto: BELGA

Hemel der groundhoppers

Beschrijving van de sfeer tussendoor: geweldig. Ja, voetballiefhebbers hebben nogal snel de neiging om een klein, uniek en authentiek stadion met vurige fans geweldig te vinden – het is de ontstaansreden van groundhoppers – maar in Union was het echt zo. Die prachtige voorgevel van het stadion – beschermd Belgisch erfgoed -, binnenin een perszaaltje in een unieke kelder, de board room die externen kunnen afhuren om feestjes in te organiseren – geen grap – en dan die gevulde staantribune aan de overkant van die gevel die negentig minuten lang danst en springt. Met op de achtergrond de beginnende bomen van het Dudenpark met enkele grasheuvels die in het stadion uitmonden. De hele avond straalde gewoon old school bekervoetbal uit. Maar goed, einde intermezzo.

Er viel immers nog een winnaar te bepalen, niewaar. Na rust dan, gezien de vele pogingen voor de pauze geen doelpunten opleverden. Union wou graag – een tweede halve finale op rij als club uit 1B zou een prachtprestatie zijn – Kortrijk wou graag - een plek bij de laatste vier van de Croky Cup het enige was dat hun belabberde seizoen nog kon redden -, maar het publiek kreeg net als bij start weer een tiental dramatische minuten te verteren. Zeg maar kwartier. Of twintig minuten. Of.. aha, toch nog een kans. Eric Ocansey, met een hakje. Gestuit door Anders Kristiansen. Na 68 minuten. Leuk dat tussendoor de VAR - ingevoerd vanaf de kwartfinales van de beker - in twee getrapt werd. Konden we met z’n allen toch nog eens gniffelen.

De VAR werd letterlijk gebroken door de spelers op het veld. Foto: Photo News

Boarding kapot

Want op het veld beterde het niet meer. Elke minuut die dichter bij de laatste kwam, bracht spanning bij de spelers op het veld. Niet verliezen werd belangrijker dan winnen. Liever een kansje minder creëren dan die verlengingen missen. Daar zou op fysiek vlak wel automatisch een schifting gemaakt worden. En anders waren er nog de strafschoppen. Tot de slotminuut. Tot die alles volledig veranderde. Een hoekschop voor KV Kortrijk, Gary Kagelmacher die de bal binnen buffelde. Winst. Bezoekende fans stormden van hun helling af en omarmden de spelers, de boarding begaf het, Kagelmacher kreeg zowaar het volledige uitvak over zich heen, wapperende vlaggen enal. Maar goed, hij kon verder. Net als heel Kortrijk verder kon. Naar de halve finales, de laatste vier. Seizoen gered. Union kan zich nu focussen op de periodetitel in 1B. Succes, stuntploeg.