Zulte Waregem voorbij Charleroi naar halve finales in Croky Cup dankzij wonderlijke Saïdo Berahino

Feest aan de Gaverbeek. Zulte Waregem stopte de knappe reeks van Charleroi en knikkerde de Karolo’s uit de beker. Saïdo Berahino effende het pad met een heerlijke treffer, in de extra tijd maakte Cyle Larin er 2-0 van. Essevee is de eerste halve finalist.

Het Nieuwsblad riep Waregem recent uit tot De Plezantste Gemeente van Vlaanderen. Daar huppelen ze het hardst door het leven. Danscafés, speeltuintjes, fuifjes, een brei- en een bridgeclub...Alles wat u maar wilt. En dus ook een voetbalclub waar het lekker toeven is. Essevee.

Des te meer als Saïdo Berahino in de basis staat. De manier waarop de Engelse Burundees de thuisploeg vlak na de rust op voorsprong bracht, was magistraal. Hij zocht de combinatie met Cyle Larin en na een knappe één-twee stond hij alleen voor doel. Met een fake schot zette de dribbelaar Charleroi-doelman Penneteau compleet op het verkeerde been en vanuit een scherpe hoek scoorde Berahino. Hé, lekker beest. Dat was waarlijk een schijnbeweging uit de catalogus van Leo Messi. Soms verandert echt alles wat Saido aanraakt in goud. Vraag dat maar aan de drie vrouwen die hij in Londen bezwangerde na enkele schijnbewegingen.

Toch betekende de voorsprong voor Zulte Waregem niet dat Charleroi onmondig was. Integendeel. Het spel ging in de eerste helft goed op en neer en de Karolo’s waren eigenlijk de gevaarlijkste ploeg. Hun laatste nederlaag dateerde al van 4 oktober tegen Anderlecht en de Waalse club toonde waarom ze zo’n hecht blok vormen. Dessolleil is een stevige verdediger, voor Morioka zijn moeilijke passes even natuurlijk als met zijn ogen knipperen en Gholizadeh en Ilaimaharitra scoren niet alleen punten bij scrabble. Het enige wat ontbrak bij de bezoekers was een doelpuntje. Ze hadden dikke pech dat de levensgevaarlijke Fall - zijn treffer werd terecht afgekeurd voor offside - geblesseerd vervangen moest worden.

Wij vonden het alvast plezant en dachten er ondertussen aan om naar Waregem te verhuizen. Bij de fusieclub lopen er namelijk nog een paar leuke spelertjes rond. Wat dacht u bijvoorbeeld van Gideon Mensah, Donny voor de vrienden. Hij struinde de linkerflank af met goeie infiltraties en dito voorzetten. Als Anderlecht dringend een linksback zoekt, moeten ze eens aan de 21-jarige Mensah denken. De Ghanees is eigendom van Red Bull Salzburg en Essevee heeft geen aankoopoptie. ’t Is maar een ideetje.

Fanatieke Charleroi-fans

Na de rust ging Charleroi hard op zoek naar de gelijkmaker. De Zebra’s wonnen in hun geschiedenis nog nooit een prijs en droomden vurig van de beker. Aan hun fans lag het alleszins niet, want de 1600 meegereisde supporters waren luidruchtig en fanatiek. Jammer dat de rest van het stadion niet vol zat. In de binnenstad zal het te geestig geweest zijn.

Toch bereikte Zulte Waregem zijn doel. De tactische richtlijnen die Pletinckx op een briefje in zijn sok had steken, bleken te helpen. Rezaei probeerde wel mee te lezen, maar tevergeefs. Cyle Larin maakte er na een vlijmscherpe counter in de extra tijd nog 2-0 van. Zo is het Essevee dat doorstoot naar de halve finales en mag hopen op een derde cup.

Woensdag staan met Union - KV Kortrijk en Standard - Antwerp nog twee kwartfinales op het programma. Na Anderlecht - Club Brugge van donderdag kennen we de vier halvefinalisten.