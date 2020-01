Blunder Mignolet helpt Zulte Waregem aan hoopgevend uitdoelpunt tegen Club Brugge: Big Si voelt zich even klein

De weg van Jan Breydel naar de Heizel loopt via de Gaverbeek. Club Brugge moet over twee weken vol aan de bak in de terugwedstrijd op Zulte Waregem na een eerste grote blunder van doelman Simon Mignolet. Big Si voelde zich even een kleine Mon na de 1-1.

Jazeker, niemand is vrij van fouten. En inderdaad, van Simon Mignolet wordt gevraagd dat hij te allen tijde het spel van achteruit opbouwt. Met alle risico’s vandien. Mignolet bewijst al het hele seizoen dat hij er de capaciteiten voor heeft. Maar zijn blunder woensdagavond tegen Zulte Waregem was onvergeeflijk. Het moet van de flippo-rage geleden zijn dat iemand zich zo in de Croky Cup heeft verslikt.

Het was Charles De Ketelaere die terugspeelde op Mignolet. De Club-doelman speelde in één tijd door naar Simon Deli, maar raakte zijn linkervoet waardoor de bal pardoes voor de voeten van Essevee-spits Saido Berahino kwam. Uitgerekend een oude bekende uit de Premier League strafte de blunder van de ex-Liverpool-goalie af.

Zulte Waregem had eerder al kansen gehad, maar toch was het Club dat een uur lang gedomineerd had. In een klassieke 4-4-2 slaagde blauw-zwart er maar moeizaam in het bezoekende blok te ontwrichten. Openda en Okereke stonden samen in de spits, maar dat leverde niet meer stootkracht op. In tegendeel. De afwezigheid van Dennis en Diatta - beiden zijn out en ook onzeker voor KV Kortrijk dit weekend - liet zich gevoelen. Thibault Vlietinck bracht op de rechterflank niet dezelfde kwaliteit. Hans Vanaken stond in de 4-4-2 op links.

Pletinckx en Seck vallen uit

Zulte Waregem-coach Francky Dury had op zijn beurt af te rekenen met personele problemen. Govea was gekwetst en diepe spits Larin geschorst. Tot overmaat van ramp vielen tijdens de wedstrijd Ewoud Pletinckx en Ibrahima Seck uit. Maar Olivier Deschacht en co. hielden stand op vijandige grond. De bezoekers kon niet eens verweten worden dat ze zich kwamen ingraven. Gianni Bruno kreeg op aangeven van Berahino een gouden kans om Zulte Waregem op 0-1 te zetten. Zijn poging ging maar nipt voorlangs.

Club kreeg één grote mogelijkheid in de eerste helft. Bossut bokste de bal niet ver genoeg weg, Vanaken kon koppen, maar Ibrahima Seck redde met zijn uitschuifbaar been op de lijn. Okereke kreeg alleen maar halve kansen en ook Openda kon zich niet doorzetten.

Philippe Clement keek het nog vijf minuten aan in de tweede helft voor hij besliste in te grijpen. De ene zelf opgeleide speler - Thibault Vlietinck (22) - ging er af voor een jonger exemplaar - Charles De Ketelaere (18). De geboren Bruggeling lag bij zijn eerste actie aan de basis van de openinggoal. Hij ging fluks voorbij zijn man, legde terug tot bij Hans Vanaken, en de Gouden Schoen bediende met een subtiel hakje de infiltrerende Rits. Club had dan toch zijn voorsprong beet.

Goal Vormer afgekeurd

Club leek af te stevenen op een zege en Simon Mignolet op een nieuwe cleansheet. Tot de Brugse doelman het zelf vergooide.Club kreeg nog kansen op de 2-1, maar scheidsrechter (en VAR) keurde een doelpunt van Ruud Vormer af.

Tau, ingevallen voor de machteloze Okereke, besloot naast. En ook Charles De Ketelaere kopte naast het doel van Sammy Bossut.Maar ook Zulte Waregem maakte nog kans op winst. Berahino kon aanleggen, maar deze keer was Simon Mignolet wel goed uitgekomen om het gevaar te smoren. Zo maakte hij een beetje zijn fout bij de 1-1 goed.

Op 5 februari moet Club vol aan de bak om zijn ticket voor de Heizel te boeken. Simon Mignolet zal zich een mistige avond in de Croky Cup nog lang heugen. De Club-doelman heeft iets goed te maken wil hij Club op alle fronten actief houden.