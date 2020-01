Antwerp vervloekt ‘Didier Diagne’: Mbokani zet scheve situatie nog recht, maar Kortrijk droomt van finale

Didier Lamkel Zé zorgde er al voor dat zijn ploeg de Europa League-poules miste, en brengt nu ook de bekerfinale in gevaar, door een penalty op te eisen en te missen. Gelukkig voor de Kameroener maakte maatje Mbokani er alsnog 1-1 van, zodat Antwerp zijn kansen gaaf houdt.

Élke club snakt naar een bekerfinale, maar Antwerp misschien toch nog ietsje meer dan KV Kortrijk, dat in 2012 nog naar de Heizel mocht. Voor de Great Old is het al twintig jaar langer geleden – nadien was het in de Croky Cup kommer en kwel. De optocht van de fans voor de match, met vuurwerk à volonté, verraadde veel enthousiasme.

Ongeslagen in eigen huis of niet, ze beseften natuurlijk dat KVK zich niet zomaar opzij zou laten zetten. Yves Vanderhaeghe heeft thuis een kartonnen beker aan zijn muur hangen van na een verloren finale met Oostende, en die wil hij maar al te graag vervangen. Hij rekende achterin voor het eerst op Derijck – een hele heenronde niet gespeeld bij Gent – en voorin op Moffi – ontdekt in de Litouwse A lyga.

Fluitjes voor Zé

Just f*cking do it, stond er op een bezoekend spandoek te lezen, maar die boodschap bleek vooral voor doelman Jakubech bedoeld. Kortrijk kwam er voor rust eigenlijk amper aan te pas. Niet dat Antwerp top stond te spelen, maar het zette de Slovaakse doelman wel steeds vaker aan het werk. De Sart – Alexis, die tegenover broer Julien stond – zag zijn afgeweken schot al binnen gaan, maar Jakubech redde knap, en had geluk dat er bij de andere afstandsknallen altijd een van zijn verdedigers tussen zat.

Het thuispubliek werd naarmate de eerste helft vorderde een beetje zenuwachtiger – de fluitjes richting Lamkel Zé, die een goeie kans de nek omwrong, zeiden genoeg. Tja, van zo’n speler verwacht je nu eenmaal meer dan een ander. De Kameroener kreeg toch weer een basisplaats, omdat Mirallas en Benson tegen Cercle niet hadden overtuigd, maar kon maar met mondjesmaat gevaarlijk zijn. In de laatste vijf minuten hing de 1-0 wel in de lucht, maar Kortrijk hield toch stand.

Derde op de lijst

Na rust bleef Jakubech maar in een schietkraam staan, we waren pas begonnen of Juklerod trapte net naast. Antwerp had wat meer geluk nodig, en hoopte ook dat het na enkele randgevalletjes misschien eindelijk eens een penalty kreeg. Hun gebeden werden nog verhoord ook, toen Golubovic Juklerod onderuithaalde. Dé kans op de 1-0 voor… Lamkel Zé?! Nee toch? Iedereen weet dat Mbokani en Refaelov onderling mogen uitmaken wie de strafschoppen trapt, en dat Lamkel Zé pas derde op het lijstje staat. Toch was hij het die de bal opeiste, tot onvrede van velen. Het gevolg liet zich raden: hij trapte op Jakubech en kreeg het stadion over zich na deze perfecte imitatie van Mbaye Diagne. Maggie De Block, die tussen D’Onofrio en Gheysens op de tribune zat, zal nogal wat gevloek hebben moeten aanhoren.

Nog niks aan de hand, en toch bleek het een kantelpunt. Nadat Refaelov net een goeie vrijschop had afgevuurd, moest hij naar de kant, maar voor hij op de bank plaatsnam, uitte hij zijn onvrede nog bij Bölöni. Ook Rodrigues moest eraf en dat zinde de fans dan weer niet, die opnieuw begonnen te fluiten en ‘Ivo Ivo’ scandeerden. Lamkel Zé? Die mocht blijven staan.

Toch weer Mbokani

Het ergste moest dan nog komen, want bij de eerste de beste kans voor Kortrijk verdween de bal ook voorbij Bolat in doel. Stojanovic kopte tegen de paal en werkte de rebound zelf binnen. 0-1 zowaar en het scheelde later centimeters of Van der Brugge maakte er met een heerlijke knal 0-2 van.

Lamkel Zé werd dan toch maar gewisseld en ging na een knuffel van zijn Kameroense ploegmaat Hongla meteen naar binnen. Hij moest hopen dat zijn ploegmaats de scheve situatie alsnog rechtzetten, en dat was ook het geval. Wie anders dan Mbokani maakte er in de slotfase 1-1 van – zijn twintigste van het seizoen. De topschutter moest lang wachten om te vieren, want er was gevlagd, maar de VAR kwam hem verlossen. Een winning goal had ook nog gekund, maar dat gold evenzeer voor Kortrijk, waar invaller Selemani na een counter nog tegen de paal trapte. Ach ja, zo wordt de terugmatch wel lekker spannend. Eén ding is zeker: een underdogfinale tussen Kortrijk en Zulte Waregem zit er nog altijd in.