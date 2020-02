18-jarige De Ketelaere schiet Club Brugge naar bekerfinale met eerste goal uit profloopbaan tegen sterk Zulte Waregem

Club Brugge staat op 22 maart in de finale van de Beker van België. Zulte Waregem toonde zich ver van de mindere in een duel dat beide kanten kon opgaan. Maar Charles De Ketelaere zette met de eerste profgoal uit zijn loopbaan blauw-zwart op weg naar de Heizel: 1-2.

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Mignolet uitblinker bij Club Brugge, Deschacht één van de vele sterkhouders bij Zulte Waregem

Club Brugge is nog steeds op koers voor zijn eerste dubbel sinds 1996. In een sfeervol Regenboogstadion was de lijstaanvoerder niet gehaast om de Heizel te bereiken. Zulte Waregem was vooral in de eerste helft de meest gretige en geconcentreerde ploeg geweest. Een ver van op zijn best spelend Club trok de zege toch over de streep. Dankzij een 18-jarige invaller, Charles De Ketelaere.

Dat Simon Mignolet een van de beste Bruggelingen was, was tekenend voor de wedstrijd. Gianni Bruno dwong de Limburger al in de eerste minuut tot een redding. Ook Marcq en Larin zetten Mignolet aan het werk. Larin had de 1-0 aan de voet, maar de nummer 9 van Zulte Waregem besloot te centraal om “Big Si” te verschalken.

Club voetbalde vooral halve kansen bij elkaar. Hans Vanaken - blauwe brace om zijn geteisterde hand - miste zijn controle in plaats van af te drukken toen Emmanuel Dennis voorzette. Krmencik kreeg zijn eerste basisplaats maar slaagde er voor rust niet in de kritische waarnemers te overtuigen. Eén schotje in de handen van Bossut en een gemiste controle toen hij voor doel werd gezet door Vanaken. Niemand kreeg het warm van de nieuwe Tsjechische miljoenenaankoop.

Vlak voor rust leek Club dan toch op voorsprong te komen. Ruud Vormer kon koppen, maar zijn poging werd door zijn maatje Sandy Walsh van de lijn gekeerd. Hans Vanaken keek nog smekend naar de assistent-scheidsrechter maar deze keer was er weinig twijfel. Het leer had de doellijn niet overschreden.

Foto: Photo News

In het begin van de tweede helft kwam Zulte Waregem dicht bij een goal. Larin probeerde Mignolet gekruist te grazen te nemen, maar zag zijn poging op de paal belanden. Club was gewaarschuwd en scoorde snel daarna. Krmenic kopte een voorzet van Eduard Sobol via de grond op doel. Brandon Mechele kwam er nog met de borst aan en kreeg het doelpunt op zijn naam. Niet zonder risico, want de verdediger stond maar net onside.

Foto: Photo News

Met de voorsprong op het bord liet Club na de score uit te diepen. Zulte Waregem vatte moed en er was een uitstekende Simon Mignolet nodig om Dimitri Oberlin - na balverlies van Brandon Mechele - van de gelijkmaker te houden. De Club-doelman leek zijn fout van de heenmatch recht te zetten.

Maar een kwartier voor tijd moest Mignolet zich dan toch omdraaien. Abdoulaye Sissako stak het veld over en vond Oberlin, die heerlijk in één tijd uithaalde: 1-1. De Kameroense Zwitser zit meestal op de bank maar deed in de slotfase een gooi naar man van de match.

Foto: BELGA

De man van de match droeg echter geen rood, maar een blauw-zwart shirt. Charles De Ketelaere, ingevallen voor Krmencik, had al eens Bossut getest toen hij profiteerde van een doorgekopte bal van een andere invaller, Siebe Schrijvers. Bossut gleed uit toen hij wilde uitkomen waardoor De Ketelaere - uit een scherpe hoek - een vrije schietkans kreeg. De 18-jarige Bruggeling hield het hoofd koel en schonk Club het verlossende tweede doelpunt: 1-2.

Foto: Photo News

Zulte Waregem probeerde nog wel en zo waar Olivier Deschacht dwong Mignolet nog tot een redding, maar twee doelpunten scoren was te veel gevraagd.

Club Brugge neemt het in de finale in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op 22 maart op tegen KV Kortrijk of Antwerp. De heenwedstrijd in de Bosuil eindigde op 1-1. Voor Club Brugge wordt het de negentiende bekerfinale (een record), de eerste sinds 2016. Blauw-zwart kan de trofee voor de twaalfde keer winnen. De laatste zege dateert van 2015.

LEES OOK. ANALYSE. “De Brugse droom blijft overeind, maar wat als Vossen wel had mogen spelen...?”